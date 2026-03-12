Detenidos dos hombres vinculados a la 'banda del patinete de Benicalap' tras robar en un local

Archivo - Imagen de recurso de la Policía Local de València - POLICÍA LOCAL DE VALÈNCIA - Archivo

Agentes de la Policía Local de València, pertenecientes a la Unidad de Seguridad, Apoyo y Prevención (USAP) y de la Policía Nacional han detenido en la madrugada del 9 de marzo a dos varones como presuntos autores de un robo con fuerza en un establecimiento de la calle Juan XXIII, presuntamente vinculados con la conocida como 'banda del patinete de Benicalap'.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 04.58 horas, cuando la sala operativa recibió el aviso de un robo en curso en un local comercial, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Un testigo que pasaba por la zona ha alertó de que dos hombres habían salido del establecimiento con una caja metálica y habían abandonado el lugar empujando un patinete en dirección a la calle Gayano Lluch.

Varias patrullas se desplazaron de inmediato a la zona y realizaron una batida por las calles próximas. Poco después, una dotación policial localizó en la calle Escultor Piquer a dos individuos que coincidían con la descripción facilitada. Al percatarse de la presencia policial, ambos emprendieron la huida a pie.

Tras una persecución por varias calles del barrio, los agentes lograron interceptar a los dos sospechosos. Durante el cacheo superficial, a uno de ellos se le encontró dinero en efectivo; además, presentaba una herida sangrante en la mano. El segundo portaba una hucha con monedas que se encontraba manchada de sangre.

El propio detenido reconoció haber accedido al establecimiento fracturando la puerta y haberse lesionado al intentar abrir la hucha sustraída. Posteriormente, los agentes comprobaron los daños en la puerta de acceso al local e identificaron al titular del establecimiento, al que se informó de los trámites para formalizar la correspondiente denuncia.

Los dos hombres fueron detenidos como presuntos autores de un delito de robo con fuerza. Según las primeras investigaciones, podrían estar relacionados con otros robos ocurridos recientemente en el barrio de Benicalap, conocidos popularmente como los cometidos por la denominada 'banda del patinete'. Tal como se ha informado desde la Policía Local, las investigaciones continúan abiertas.