Detenidos dos jóvenes por cometer en pocas horas siete robos de bolsos con violencia "extrema" en Elda

ALICANTE 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad de Elda a dos jóvenes de 26 y 28 años acusados de cometer siete robos de bolsos con "una violencia extrema" en apenas 13 horas, llegando a ocasionar en alguna de las víctimas lesiones tras el forcejeo, según ha informado la Jefatura en un comunicado.

La investigación se inició tras tener los agentes conocimiento de la sucesión de diversos robos con violencia cometidos en un mismo día y en un intervalo corto de tiempo. En todos ellos, los autores habían empleado una violencia "extrema hacia sus víctimas con el fin de arrebatarles el bolso que portaban".

Con toda la información recabada, los investigadores pudieron determinar que los presuntos autores eran un grupo de al menos dos varones que podían estar actuando de manera coordinada y planificada. Por ello se estableció un dispositivo de seguridad con el fin de cercar e identificar a los presuntos autores.

Los agentes consiguieron en unas horas localizar y detener a los dos presuntos responsables y se pudieron recuperar parte de los objetos arrebatados a las víctimas, que les fueron posteriormente devueltos.

Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, han sido puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de la localidad de Elda, decretándose el ingreso en prisión para ambos detenidos.