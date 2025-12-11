Detenidos en Oliva dos menores que lesionaron a un hombre para sustraerle 250 euros y un patinete eléctrico

VALÈNCIA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia civil ha detenido en Oliva (Valencia) a dos menores de 15 años que asaltaron y provocaron lesiones a un hombre para robarle dinero en efectivo y un patinete eléctrico, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

La investigación comenzó tras la interposición de la denuncia de la víctima, que aseguró haber sido asaltada en la localidad valenciana de Oliva cuando se dirigía a la autoescuela.

Los asaltantes eran dos jóvenes que le propinaron puñetazos en la cara. Tuvo que precisar asistencia sanitaria como consecuencia de las lesiones que presentaba en el rostro. Le robaron 250 euros en efectivo y un patinete eléctrico.

Los autores consiguieron ser identificados y detenidos por los agentes en la localidad. Se trataba de dos jóvenes de 15 años y nacionalidad marroquí, a quienes se le atribuye un delito de robo con violencia e intimidación.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Oliva. Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Gandía.