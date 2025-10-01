Detenidos un hombre acusado de apuñalar a un varón en Almoradí y otro por presuntamente darle el arma - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido en Pilar de la Horadada a un hombre de 38 años acusado de apuñalar a otro el pasado 15 de septiembre en plena calle en Almoradi (Alicante) y a un segundo varón de 25 años por presuntamente facilitar el arma blanca al supuesto agresor. La víctima fue hospitalizada de urgencia y tras varios días ingresada pudo regresar a su domicilio, donde se recupera de lo ocurrido.

Los hechos ocurrieron en el centro urbano de Almoradí, donde uno de los arrestados supuestamente asestó varias puñaladas al varón. Los testigos del suceso se alarmaron por la violencia que empleaba, según ha señalado el instituto armado en un comunicado.

Tras la agresión, el presunto autor huyó. El día 23 de septiembre, en Orihuela Costa, un agente destinado en el Puesto de Almoradí, que se encontraba fuera de servicio, reconoció al sospechoso, actuó de inmediato, logró interceptarlo y retenerlo hasta la llegada de una patrulla.

Después de esta primera detención, los agentes del Área de Investigación de Almoradí lograron identificar a una segunda persona, acusada de haberle facilitado el arma blanca utilizada en la agresión.

Los dos arrestados, que cuentan con numerosos antecedentes, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número tres de Orihuela, en funciones de guardia, que decretó su ingreso en prisión provisional.