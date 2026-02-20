Detenidos en Madrid tres presuntos narcotraficantes que fueron asaltados por otros cuando transportaban droga en Elche

Operativo realizado por la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

ALICANTE, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en las localidades madrileñas de Navalcarnero y Fuenlabrada a tres varones --dos de ellos un padre y un hijo-- que presuntamente formaban un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas y que fueron asaltados a punta de pistola por otros narcotraficantes a las afueras de Elche (Alicante), donde les robaron parte del cargamento de hachís que al parecer transportaban.

La investigación policial se inició cuando a finales del mes de septiembre del pasado año los agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violente (UDEV) de la Comisaría de Elche tuvieron conocimiento de que a las afueras de la ciudad se había producido un asalto violento al vehículo de unos narcotraficantes que supuestamente llevaban ese cargamento de droga, ha informado el cuerpo policial en un comunicado.

Los agentes localizaron a las afueras de Elche una furgoneta abandonada, que presentaba dos impactos de bala, y que, según varios testigos de los hechos, "había sido asaltada por varias personas que sustrajeron del vehículo múltiples bultos a punta de pistola", hasta el punto de que llegaron a "disparar durante la acción sobre la furgoneta".

Según la Policía, "los asaltantes huyeron rápidamente del lugar dejando el vehículo asaltado en un lado de la carretera todavía con gran cantidad de droga en su interior, concretamente 740 pastillas de hachís de un peso aproximado de 95 gramos, lo que hace un total de más de 70 kilos de hachís".

SIMULACIÓN DE DELITO

Los agentes realizaron gestiones con el vehículo asaltado y comprobaron que su propietario había puesto una denuncia de robo del vehículo en Madrid, en la que manifestaba que se lo habían sustraido cuando lo había dejado aparcado durante unos días en la localidad de Navalcarnero.

Además de haber puesto la denuncia horas después de haberse producido el supuesto robo, tras varias comprobaciones, los agentes detectaron "contradicciones" en su versión, lo que indicaba que "pudo haber actuado con la intención de desviar la atención y evitar su posible implicación en los hechos".

Ante estos hechos, los agentes iniciaron una serie de gestiones para su localización y detención por la presunta comisión de los delitos de tráfico de drogas y simulación de delito.

Tras realizar otras comprobaciones, los policías averiguaron que, "como suele ser habitual en este tipo de transportes de droga, la furgoneta iba acompañada desde la distancia por otros dos vehículos" denominados "lanzadera" o de "escolta". Así, los agentes identificaron a sus conductores.

"Curiosamente", ha proseguido el cuerpo policial, los dos conductores de los vehículos habían estado implicados individualmente en dos episodios en los que se produjo el robo de cargamentos de droga en los años 2012 y 2022. En el primero de ellos hubo varios heridos por disparos de arma de fuego. Además, se da la circunstancia de que uno de los conductores era el hijo del propietario de la furgoneta.

En este contexto, "al estar directamente implicados estos dos varones en lo sucedido", los agentes también iniciaron diversas gestiones policiales para localizarlos y detenerlos. Finalmente, dieron con el paradero de los tres investigados. Dos de ellos, padre e hijo, residían en la localidad madrileña de Navalcarnero y el tercer investigado en Fuenlabrada.

TRES REGISTROS

Los agentes diseñaron un operativo en el que realizaron tres entradas y registros en las viviendas de los investigados, en los que detuvieron a los tres varones por la presunta comisión de los delitos de tráfico de drogas y simulación de delito, e intervinieron más 34.000 euros, los dos vehículos lanzadera, 12 teléfonos móviles, nueve tarjetas SIM y otros dispositivos digitales y de almacenamiento.

Los agentes continúan con la investigación con el objetivo de identificar y detener a los presuntos autores del asalto de la furgoneta, según han explicado desde la Policía Nacional.

Los detenidos, de 29, 33 y 65 años de edad, fueron puestos a disposición de los juzgados de Navalcarnero y Fuenlabrada, si bien entiende de la causa el juzgado de instrucción en funciones de guardia de Elche.