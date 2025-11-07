Detenidos una mujer y su hijo por traficar con cocaína en Moncada

VALÈNCIA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en la localidad valenciana de Moncada a dos personas, una mujer y su hijo, por presuntamente traficar con cocaína. Los arrestados tomaban medidas de contravigilancia para tratar de eludir la vigilancia policial, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Los agentes, en marzo de este año, tuvieron conocimiento de la posible existencia de un punto de venta de cocaína en Moncada. La principal sospechosa, una mujer con varios antecedentes policiales, supuestamente estaba empleando a su hijo en las labores del tráfico.

Realizadas varias vigilancias, los agentes observaron cómo acudía un número anormalmente elevado de personas al edificio sospechoso, del que salía en apenas unos minutos. También comprobaron que varias personas permanecían en las inmediaciones y que la sospechosa salía del portal y les entregaba disimuladamente paquetes pequeños. Incluso vieron cómo ésta lanzaba droga en el interior de un paquete de tabaco por el balcón.

Durante la investigación, los dos sospechosos, sabedores de que podrían estar siendo vigilados, adoptaron medidas de contravigilancia para tratar de eludir la acción policial.

Finalmente, el pasado 17 de octubre se realizó una entrada y registro en la que se encuentraron 21 gramos de cocaína y más de 1.000 euros en efectivo, además de numerosos terminales telefónicos. Es frecuente que en este tipo de puntos de distribución los autores no dispongan de grandes cantidades de cocaína ni de dinero en efectivo para no provocar pérdidas en caso de ser descubiertos. Es por ello que la investigación continúa abierta para descubrir el paradero de la 'guardería' de la droga y del dinero.

A los detenidos, madre e hijo, de 57 y 33 años y nacionalidad española, se les imputan los delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales. La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Moncada. Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Moncada.