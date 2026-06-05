Detenidos por presuntamente sustraer un vehículo del depósito municipal de Castelló

Vehículo sustraído - OPC

VALÈNCIA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos personas acusadas de sustraer un vehículo en el depósito municipal de Castelló, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

La madrugada del pasado día 3 de abril, agentes de la Policía Local de Castelló se percataron de que la puerta de acceso al depósito municipal de vehículos estaba totalmente abierta.

Personada la Guardia Civil en el lugar, observaron que el candado de la puerta se encontraba en el suelo, roto y con signos de haber sido forzado. También faltaba un vehículo que había sido retirado dos días antes de la vía pública por una cuestión administrativa.

Las pesquisas arrojaron que el coche estaba relacionado con dos personas sobre las que constaban antecedentes por hechos similares. Además, los agentes detectaron que este coche, pocos días después de ser sustraído, había estado en la localidad de Massalavés.

Finalmente, fue hallado en una parcela en la localidad de Corbera. En ella se encontraban residiendo sin título legal que habilitara a las dos personas presuntas autoras del robo. Los investigadores observaron el vehículo circulando en las inmediaciones del domicilio y ocupado por ambos sospechosos.

Además, sobre estas dos personas pesaba una orden de búsqueda, detención y personación ordenada por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Sueca Plaza número 2, por la comisión de un delito de las mismas características. Los agentes contaron con la colaboración de la Policía Local de Corbera para el traslado del vehículo sustraído a dependencias policiales.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del área de investigación de Alberic-Castelló-Carcaixent. Las diligencias han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Sueca Plaza número 3.