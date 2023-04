Detenidos tres hombres por hurtar mochilas y bolsos a viajeros en el aeropuerto de Valencia

Cometían los robos en las zonas de mayor afluencia como la de facturación de maletas, cafetería o alquiler de vehículos

VALÈNCIA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el aeropuerto de Valencia a tres hombres, de entre 49 y 52 años, como presuntos autores de cuatro delitos de hurto en las instalaciones, donde supuestamente sustraían bolsos y mochilas de los viajeros, para lo que actuaban de manera coordinada y en las zonas de mayor afluencia.

Según ha informado la Jefatura Superior en un comunicado, los agentes localizaron el miércoles en la zona de salidas de la terminal a tres varones sospechosos de cometer, al menos, cuatro hurtos en el aeropuerto entre los meses de noviembre de 2022 y marzo de este año.

Concretamente, se les considera autores de la sustracción de tres bolsos y una mochila a cuatro viajeros, que contenían, entre otros efectos, 3.000 euros en efectivo, un teléfono móvil, joyas y una cámara fotográfica. Los sospechosos portaban siempre gorra y mascarilla quirúrgica para evitar ser reconocidos y mochilas vacías para introducir en ellas los bolsos que sustraían.

En su interior también solían llevar ropa para cambiarse después de cometer el hecho delictivo y dificultar así su identificación. Asimismo, supuestamente actuaban de manera coordinada, utilizando auriculares de manos libres de teléfono y, mientras uno de ellos presuntamente realizaba labores de vigilancia, otro distraía a la víctima y un tercero le hurtaba las pertenencias.

Los presuntos autores se desplazaban en vehículo de alquiler hasta el aeropuerto y se dirigían a las áreas de mayor afluencia de personas, como la de facturación de maletas, la de cafetería o la zona de alquiler de coches. Allí buscaban normalmente bolsos pequeños o mochilas, donde los viajeros suelen llevar los enseres de más valor.

Tras varias investigaciones, los agentes detuvieron a los tres hombres, de origen serbio, como presuntos autores de cuatro delitos de hurto y les intervinieron dos auriculares inalámbricos, así como ropa y complementos presuntamente utilizados durante los hurtos.

Los arrestados, con antecedentes policiales por hechos similares y en situación irregular en España, han pasado ya a disposición judicial.

Desde la Policía Nacional se recuerda a los viajeros, para evitar ser víctimas de este tipo de hurtos, que no se pierda de vista las pertenencias; que no se lleve en el mismo lugar todo lo de valor sino repartirlo en diferentes equipajes y no dejar a la vista objetos de valor.