Detienen a 13 personas tras desmantelar un grupo criminal presuntamente dedicado al tráfico de drogas en Orihuela

ALICANTE, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un total de 13 personas, entre las que hay ocho hombres y cinco mujeres de entre 23 y 66 años, acusadas de tráfico de drogas, pertenencia a grupo criminal, defraudación de fluido eléctrico, tenencia ilícita de armas y maltrato animal, después de haber desarticulado en Orihuela (Alicante) una organización presuntamente dedicada a cultivar marihuana y distribuir sustancias estupefacientes.

En el marco de esta operación, denominada Caterpillar-Zulo, han practicado siete entradas y registros domiciliarios en este municipio y se han intervenido armas de fuego, 527 plantas de marihuana, cocaína y cerca de 7.000 euros en efectivo. Además, han rescatado a varios perros que estaban en condiciones insalubres, según ha explicado el cuerpo policial en un comunicado.

La investigación se inició a raíz de "multitud de quejas vecinales" sobre varias viviendas de una pedanía de Orihuela que estaban siendo ocupadas por individuos y de las que salía un "fuerte olor" a marihuana.

Con toda la información recibida y en aras de localizar una posible plantación 'indoor' de marihuana, agentes de las Brigadas de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Alicante y de la de Orihuela realizaron vigilancias sobre las viviendas investigadas. Así, detectaron en varias de ellas un "fuerte y característico olor" de marihuana y escucharon el ruido de ventiladores de extracción de aires acondicionados.

Los policías centraron la investigación sobre un clan familiar cuya principal investigada ya había sido detenida en otra ocasión tras una operación policial en la que se desmantelaron cinco plantaciones en la misma pedanía y cinco personas fueron arrestadas.

Con los indicios recabados y una vez constatado que los investigados presuntamente utilizaban los domicilios para albergar cultivos 'indoor' de marihuana, llevaron a cabo la fase de explotación de la investigación.

En este sentido, solicitaron a la Justicia la entrada y registro de siete domicilios con el fin de intervenir todo lo que tuviera relación con la ilícita actividad que al parecer desarrollaban los acusados.

Tras los registros, localizaron dos plantaciones de marihuana en avanzado estado de floración con unas 527 plantas, cuyo crecimiento y cultivo estaba fomentado gracias a un completo y moderno sistema de iluminación y ventilación, con un suministro eléctrico que presuntamente procedía de una conexión ilegal a la red de fluido eléctrico.

Además, en las distintas viviendas intervinieron dos armas de fuego y una escopeta, ambas en perfecto estado de funcionamiento, así como seis armas de guerra simuladas, balanzas de precisión, cocaína, dos vehículos y 6.855 euros en efectivo.

PERROS MALNUTRIDOS EN HABITACIONES INSALUBRES

La operación policial culminó con la detención de estas 13 personas y, además, los agentes encontraron en los registros de dos de las viviendas investigadas a cinco perros en un estado "lamentable" de nutrición que estaban habitaciones "completamente insalubres", sin ventilación y sin alimentación.

Según la Policía Nacional, uno de los animales tenía las orejas cortadas al parecer con un método poco aséptico. Por estos hechos, a dos de los detenidos se les imputó también un delito de maltrato animal. La protectora de animales de Orihuela se hizo cargo de los canes.

Ocho de los arrestados, tras la práctica de las diligencias policiales, han sido puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de Orihuela.