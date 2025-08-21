Detienen a un hombre e intervienen casi 2.000 gramos de marihuana y hachís en un club cannábico de València

El local debía estar cerrado por resolución administrativa municipal pero los responsables habían abierto una nueva puerta lateral

Agentes de la Policía Local de València han incautado un total de 1.758 gramos de marihuana, 203 gramos de hachís y 28 porros individualizados, así como una bolsa de presunto CBD con nueve gramos, y han detenido a un hombre en un club cannábico de la ciudad que debía estar cerrado por resolución administrativa municipal.

Los agentes han tenido conocimiento a través de unos vecinos de que en el local, situado en la avenida Blasco Ibáñez, se había abierto una nueva puerta, ante la que había una cola de jóvenes que entraban y salían a los pocos minutos, según ha informado la Policía Local.

En concreto, los hechos han ocurrido este miércoles, cuando los agentes han comprobado cómo tres jóvenes accedieron al local por una puerta lateral y, tras una breve espera, salieron "nerviosos". En ese momento, les identificaron y estos manifestaron que acababan de comprar dos gramos de marihuana cada uno, pero que ninguno de ellos era socio del club cannábico.

Además, los policías extendieron la denuncia contra ellos por tenencia de sustancias prohibidas en la vía pública. Mientras esto ocurría, salió del local otra persona que también fue identificada. Tras ello, y dado que en el interior del local se podría estar cometiendo un delito, los agentes han dado aviso a la policía judicial del Marítimo, que se ha personado en el lugar.

Los policías también preguntaron a este último identificado, que llevaba las llaves del local, si podían registrar el interior del mismo, a lo que accedió. En total, han incautado 1.758 gramos de marihuana, 203 gramos de hachís y 28 porros individualizados, así como una bolsa de presunto CBD con nueve gramos. Por todo ello, este hombre ha sido detenido por un presunto delito contra la salud pública y llevado a la Comisaría de la Policía Nacional.