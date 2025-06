Detingudes 61 persones per pornografia infantil, quatre d'elles a la Comunitat Valenciana

VALÈNCIA/MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policia Nacional ha detingut 61 persones per possessió, producció i distribució de material d'explotació sexual infantil en una gran operació amb un centenar d'escorcolls per tot Espanya. Dos arrests s'han produït a Castelló i altres dos han tingut lloc a Alacant.

Entre els detinguts al llarg de tota la geografia nacional figuren un exmilitar professional --a qui se li van intervindre nou armes de foc i gran quantitat de munició-- un professor de secundària --que, a més, tenia menors en règim d'acollida-- o un enginyer informàtic.

La complexitat de la investigació contra la pornografia infantil--en la qual han participat més de 200 agents de diferents plantilles territorials-- radica en la gran quantitat de persones investigades i d'escorcoll realitzats, les nombroses autoritats judicials implicades, i els milers d'arxius intervinguts, segons ha informat la Policia Nacional.

La investigació, l'explotació operativa de la qual es va realitzar a principis del mes de juny, ha sigut coordinada per la Unitat Central de Ciberdelincuencia juntament amb la Fiscalia Especial de Criminalitat Informàtica. A més, ha comptat amb la participació de més de 200 agents pertanyents a diferents plantilles territorials.

Com a resultat de l'operació, s'han intervingut gran quantitat de dispositius electrònics, entre els quals es troben 37 telèfons mòbils, 63 ordinadors (de sobretaula i portàtils), 229 discos durs, 58 memòries USB i més de 1.600 dispositius d'emmagatzematge diferents. Així mateix, han investigat 110 persones per possessió, producció i distribució de pornografia infantil, resultant 61 d'elles detingudes i 17 investigades no detingudes.

Els arrests s'han realitzat en les províncies de Biscaia (2), Guipúscoa (1), Segòvia (1), Àvila (1), Sòria (1), Zamora (1), Burgos (2), Lleó (1), Valladolid (2), Salamanca (1), Alacant (2), Castelló (2), Navarra (1), Lleida (1), Girona (2), Balears (1), Melilla (2), La Rioja (1), Cantàbria (2), Càceres (1), Las Palmas (2), Santa Cruz de Tenerife (2), Saragossa (3), Osca (2), Astúries (2), Madrid (4), Guadalajara (2), Albacete (1), Ciudad Real (1), Toledo (3), Orense (1), Lugo (1), la Corunya (2), Sevilla (2), Màlaga (1), Granada (1), Cadis (2) i Almeria (1).