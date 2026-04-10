Detonan en el Puerto una bomba de más de 50 kilos de la Guerra Civil hallada en unas obras de València

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VALÈNCIA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Unos operarios que trabajaban en las obras de un solar en la calle Joan Verdeguer de València han localizado una bomba de más de 50 kilos de la Guerra Civil con carga explosiva, que ha sido trasladada por el grupo TEDAX de la Policía Nacional a los terrenos de la futura terminal norte del Puerto de València para proceder a su detonación controlada, según ha podido saber Europa Press y han confirmado fuentes de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) y de la Policía Nacional. La explosión y la humareda han sorprendido a vecinos de zonas cercanas como la pedanía de Pinedo.

Los hechos han ocurrido este viernes, cuando los operarios que trabajaban en las obras en la ciudad de València han localizado por la mañana una bomba de aviación de la Guerra Civil de más de 50 kilos y que aún tenía carga explosiva. Hasta el lugar se han trasladado una unidad TEDAX y varias unidades de Policía Nacional.

Como resultaba peligroso trasladar el artefacto a una larga distancia para buscar un lugar seguro para su detonación, se ha solicitado la autorización de la APV para que los efectivos TEDAX de la Policía Nacional lo trasladasen a los terrenos donde se están realizando las obras de la futura terminal norte de contenedores de la ampliación del Puerto, dado que ese lugar está cerca de donde se ha hallado el explosivo y reunía las condiciones de seguridad adecuadas.

Finalmente, sobre las 16 horas se ha detonado de forma controlada y segura la bomba de aviación. Desde la Autoridad Portuaria han destacado que se trata de un "caso de éxito de colaboración entre todas las partes" para garantizar la seguridad en estas circunstancias.