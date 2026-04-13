La DGT activa esta semana una campaña especial de control de velocidad en Alicante con 300 agentes - DGT

ALICANTE, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha una campaña especial de control de velocidad en la provincia de Alicante entre este lunes y el domingo, en la que participarán un total de 300 agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, en colaboración con las Policías Locales.

El dispositivo prestará especial atención a los excesos de velocidad en vías interurbanas y en aquellos tramos considerados de "mayor peligrosidad", con el objetivo de "reducir la siniestralidad vial", según ha indicado la Subdelegación del Gobierno en Alicante en un comunicado.

En este contexto, el subdelegado del Gobierno en Alicante, Manuel Pineda, ha resaltado la "importancia" de esta campaña y ha advertido de que "la velocidad sigue siendo uno de los factores más determinantes en los accidentes mortales", por lo que es "fundamental" reforzar "la vigilancia y la concienciación".

La velocidad "inadecuada" o "excesiva" es "el tercer factor concurrente más habitual en los siniestros de tráfico", especialmente en aquellos con víctimas mortales, de acuerdo con la Subdelegación.

En 2025, este factor estuvo presente en ocho de los 38 accidentes mortales registrados en vías interurbanas de la provincia de Alicante, lo que representa un 21 por ciento del total. Además, durante el primer trimestre de 2026, la velocidad estuvo implicada en el 18% de los siniestros mortales en este tipo de vías.

En este sentido, Pineda ha insistido en que "cada kilómetro por hora cuenta y puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte" y ha aseverado que "reducir la velocidad no solo evita accidentes, sino que disminuye de forma drástica sus consecuencias".

Según el Marco de la Política de Seguridad Vial de la Unión Europea 2021-2030, aproximadamente un tercio de los accidentes mortales se deben, total o parcialmente, a "la velocidad excesiva o inapropiada".

Asimismo, estudios del Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte (ETSC) indican que "el riesgo de sufrir un accidente es hasta 12,8 veces mayor en conductores que superan los límites de velocidad".

De esta forma, una reducción media de un kilómetro por hora en la velocidad de circulación podría evitar "más de 2.200 muertes al año" en las carreteras europeas.

Los datos reflejan también el impacto directo de la velocidad en los atropellos: a partir de 80 kilómetros por hora es "prácticamente imposible" que un peatón sobreviva, mientras que a 30, "el riesgo de fallecimiento se reduce al 5%".

Así, el subdelegado del Gobierno en Alicante ha apuntado que "detrás de cada cifra hay vidas humanas", por lo que apelan a "la responsabilidad de todos los conductores" para que respeten "los límites de velocidad".

SANCIONES

Durante la última campaña de control de velocidad, desarrollada en agosto de 2025 en la provincia de Alicante, se controlaron 21.237 vehículos, de los cuales 1.261 fueron denunciados, un 5,94% del total.

La Ley de Tráfico contempla la pérdida de entre dos y seis puntos por infracciones relacionadas con el exceso de velocidad. En 2025, un total de 30.855 conductores fueron sancionados en la provincia, con 33.393 denuncias tramitadas y un total de 85.360 puntos detraídos.

En el primer trimestre de 2026, las infracciones por velocidad con pérdida de puntos representaron el 65% del total de sanciones que conllevan detracción (4.718 de 7.302).