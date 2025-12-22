La DGT prevé más de 2,8 millones de desplazamientos por carreteras de la Comunitat Valenciana durante las Navidades

Varios vehículos en la A5, a 19 de diciembre de 2025, en Madrid (España) - A. Pérez Meca - Europa Press

VALÈNCIA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé un total de 2.863.400 desplazamientos en las carreteras y áreas de influencia de la Comunitat Valenciana durante las fiestas navideñas. Esta cifra supone cerca del 13 por ciento del total nacional, que alcanza los 22,4 millones de desplazamientos.

Para este periodo festivo, la DGT ha puesto en marcha un operativo especial que incluye medidas de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico que se desarrollará hasta el 6 de enero, según ha informado la Delegación del Gobierno en un comunicado.

Numerosos desplazamientos, tanto de largo como de corto recorrido, se dirigen hacia segundas residencias, zonas de montaña para la práctica de deportes de invierno, zonas de atracción turística invernal y navideña, así como áreas comerciales.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha realizado un llamamiento a la "máxima responsabilidad al volante y al respeto de las normas de circulación" durante estos días marcados por vacaciones escolares y universitarias, unas condiciones meteorológicas adversas, y reuniones familiares y de amigos, en las que con frecuencia se consume alcohol.

"Hay que extremar la precaución porque lo realmente importante es llegar con seguridad a nuestro destino y poder disfrutar de estos días con la familia", ha señalado.

La DGT cuenta con la máxima disponibilidad de medios humanos que se encargarán de facilitar la movilidad del tráfico, mantener las condiciones de las vías y ayudar a los usuarios frente a cualquier incidente. Paralelamente, se intensificarán los controles de velocidad y alcoholemia como instrumento para la prevención de siniestros viales.