La DGT prevé un total de 636.160 desplazamientos de largo recorrido en las carreteras de la Comunitat durante el puente

Archivo - Circulación en la autovía del Este, la A-3 - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé un total de 636.160 desplazamientos de largo recorrido en el área de influencia de la Comunitat Valenciana, el 11,2 por ciento del total nacional, que se espera durante la operación especial Constitución-Inmaculada 2025.

La Comunitat Valenciana es destinataria de gran parte del tráfico turístico que procede de Madrid y provincias aledañas del centro de la península. En esta operación especial de tráfico, las medidas de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico se inician el viernes a las 16.00 horas y concluirán la medianoche del lunes.

En este periodo tendrá lugar un importante movimiento de vehículos por toda la red viaria española, con desplazamientos de largo y corto recorrido, que afectarán de modo significativo a las carreteras cuyo destino sean las zonas de montaña para la práctica de deportes de invierno, las zonas turísticas de descanso y las de segunda residencia.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, en un comunicado, ha realizado "un llamamiento a los conductores para que mantengan la prudencia al volante, extremen las precauciones y respeten las normas de circulación". "Es vital respetar la velocidad establecida en la vía y adaptarla a las condiciones de la misma y, por supuesto, no ponerse al volante si se ha ingerido alcohol u otras drogas", ha expresado.

Además, ha subrayado que es "esencial evitar las distracciones, no hacer uso del teléfono móvil, llevar puesto el cinturón de seguridad y bien anclados los menores en sus sistemas de retención infantil".

La DGT recuerda que la salida de los grandes núcleos urbanos tendrá lugar en dos fases, la primera, en la tarde del viernes 5 y la segunda, durante la mañana del sábado 6. Por otro lado, el retorno estará centrado en el último día, el 8 de diciembre. Las horas más desfavorables para viajar en estos días se concentran entre las 16.00 y las 20.00 del viernes 5; las 10.00 y las 14.00 del sábado 6; y entre las 10.00 y las 20.00 del lunes 8.

Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil prestarán especial atención a las incidencias del tráfico para conseguir una mayor fluidez y seguridad. Además, para favorecer la circulación en las zonas más conflictivas, la DGT ha previsto, entre otras medidas, la paralización de las obras en las carreteras y la restricción de la circulación de camiones, incluidos los que transportan determinadas mercancías en ciertos tramos, fechas y horas.