El Dia del Cant Valencià d'Estil llenará las calles de tradición el próximo 4 de octubre

Cartel del Dia del Cant Valencià d'Estil - IVC

VALÈNCIA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià de Cultura (IVC) celebrará el próximo 4 de octubre el Dia del Cant Valencià d'Estil, una jornada dedicada a la difusión y conservación de esta expresión musical tradicional valenciana que se conmemora en la ciudad de València desde 1998 y reúne a reconocidos intérpretes del género.

Las actividades comenzarán con una actuación itinerante que partirá de la plaza del Ayuntamiento de València a las 16.30 horas y recorrerá las calles del centro histórico, pasando por el Mercat Central, la plaza de la Reina y l'Almoina, para concluir con una actuación a las 19.00 horas en la Sala Refectori del Centre del Carme, de entrada libre, detalla la Conselleria de Cultura en un comunicado.

Durante la jornada participará un grupo de cantadoras y cantadores que interpretarán las distintas modalidades del canto de estilo y las 'albaes' de l'Horta, expresiones musicales vinculadas históricamente a la vida cotidiana de las comarcas valencianas y presentes tanto en celebraciones como en diversas actividades sociales y laborales.

Entre los intérpretes participantes figuran María Carmen Villar, 'Carme de Benicalap'; Carmen Barbancho; María Carmen Cuenca; Isabel Cifre; Toni Guzmán; Antonio Vega, 'Toni de Benaguasil'; Christian Penalba; Fernando Gómez Correcher, 'el Xiquet del Puig'; y Xavier Benedito Casanoves, 'Xavi de Bètera'. Como versadores intervendrán Salvador López, 'Boro de Paterna', e Iván Luis del Puig.

Como acompañamiento instrumental, actuarán los músicos de viento Víctor Gámez, al trombón; Enrique Doménech, al clarinete; y Carlos Sánchez, a la trompeta. Además, se contará con la cuerda pulsada de Pep Juste, al guitarrón; y las guitarras de Julián Romero y Juanjo Andrada.

La celebración cuenta con la colaboración de la Federació de Folklore de la Comunitat Valenciana.

La funcionalidad primitiva y original de las canciones de estilo y las 'albaes' tiene su origen en las rondas populares, paseos informales por las calles en los que la música y el canto apoyaban manifestaciones aduladoras, amorosas y galantes (a veces también groseras o satíricas) dirigidas a novias, festeros o autoridades en general.

Durante el siglo XIX y comienzos del siglo XX, las rondas, en las que se cantaba de manera espontánea, con o sin el permiso de la autoridad, constituían una actividad festiva frecuente en los numerosos municipios y zonas rurales de la Comunitat Valenciana.