El Dia Mundial de la Paella ompli el 'cor' de València i dóna "la volta al món"

Publicado 20/09/2018 16:22:40 CET

La celebració reparteix prop d'un miler de racions de receptes preparades per prestigiosos xefs

VALÈNCIA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El primer Dia Mundial de la Paella ha congregat aquest dijous veïns i turistes en la plaça de l'Ajuntament de València, amb deu 'showcookings' de versions diferents de l'arròs i mil racions a degustar. El certamen s'ha celebrat simultàniament a Rússia, Miami (EUA) o el Japó, amb l'objectiu que "es parle" d'aquest plat "al llarg de tot el món".

Així ho han explicat als mitjans l'alcalde de València, Joan Ribó; el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer; i la primer tinent d'alcalde i presidenta de la Fundació Turisme València, Sandra Gómez, que han visitat algunes de les demostracions culinàries.

Deu 'showcookings' en directe han preparat nou receptes diferents que arrepleguen variants i ingredients típics de tota la geografia de la Comunitat Valenciana. Amb prop de 90 racions cadascuna, han preparat arròs per a mil persones aproximadament. Un equip de xefs en representació del Centre de Turisme de València (CdT) ha cuinat la tradicional paella valenciana. Mentrestant, el restaurant Alfonso Mira, des d'Aspe (Alacant), ha portat una paella de conill amb caragols al sarment.

Els professionals del Can Roig d'Alcossebre (Castelló) han cuinat una paella de crancs i galeres; des de l'Hotel Martín El Humano, a Segorbe (Castelló), han proposat una paella de llagostins, sépia, rap i carxofes; el restaurant Bon Aire del Palmar (València) ha portat una paella de llobarro i anguila; La Granja, de Sueca (València), ha apostat per la paella de calamarset, polp i carxofa; la xef Chabe Soler de la Ferrera, a Pinedo (València), ha preparat paella de sépia, gamba i carabassa, i des del Ri-Ra de Sueca han portat una paella valenciana.

Durant el matí, s'ha llegit una declaració institucional, hi ha hagut música en directe i animacions audiovisuals, tot açò per a celebrar que el 20 de setembre serà conegut oficialment com 'World Paella Day'.

"DONAR LA VOLTA AL MÓN"

Colomer ha explicat que el Dia Mundial de la Paella s'ha orquestrat en "tot el món, amb moltes capitals, molts xefs i molts restaurants valencians al llarg del món". A més, ha ressaltat que la paella ha "deixat de ser un tema estrictament culinari i s'ha convertit en un ritual identitari i també de promoció turística".

Amb aquesta jornada, "els valencians diuen al món que, més enllà del paladar, hi ha una experiència única irrepetible, vindre a degustar un plat que té a veure amb la història, la humilitat del seu naixement però també eixa vocació en l'ambició col·lectiva de projectar-ho", ha afegit. "Mai es pronuncia l'última paraula en relació a la paella i sempre hi ha possibilitat d'anar més lluny", ha afegit.

En la mateixa línia, Sandra Gómez ha destacat que l'objectiu de Turisme València era que la paella "donara la volta al món". "Hem aconseguit que es parle de València i de la paella en llocs tan diferents com Miami, el Japó i Rússia, que hui estan fent una paella per a mil persones. Hem aconseguit situar València com una destinació gastronòmica que té un plat imprescindible", ha remarcat.

Per la seua banda, l'alcalde ha posat el focus en l'alimentació "sostenible i de proximitat". La producció agroalimentària és el "segon o primer element d'exportació i, per tant, un element substancial", ha manifestat, abans de valorar que la jornada és "molt important dins d'un marc més general, que València és una ciutat capital de l'alimentació sostenible, una ciutat que es preocupa per aquest tema i una de les claus és, precisament, el seu producte més conegut al llarg del món".

EL "SECRET" D'UNA BONA PAELLA

El xef José Luis Maraque i el seu equip del CdT ha preparat una paella valenciana seguint la recepta tradicional, amb "bajoqueta, garrofó, pollastre, conill, tomaca, romer, un poquet d'all i unes vaquetes", ha detallat. L'expert ha revelat que el "secret" d'aquest plat "està un poquet en la carn, en caramelitzar-la bé, agafar bé el punt, perquè després quan fas el caldo ho va a impregnar bé de sabors, sempre que no es passe en la cocció".

Sobre el punt de l'arròs, ha indicat que hi ha "arrossos que es poden portar entre uns i uns altres quatre minuts, i a més cal controlar sobretot l'evaporació". "Són dos 'hándicaps'", ha explicat.

Respecte a si cal deixar-ho reposar, ha assenyalat que "depèn" de "si l'arròs ha assecat bé i no ha quedat gens de caldo". "Com a sabor, és millor menjar-ho temperat que no tan calent, el repòs és bo si hem encertat en el caldo", ha apuntat.

Per a aquest especialista, "el problema de la paella és tindre caldo de més, l'arròs al final s'obri; si té caldo de menys o molt just que repose tres minuts, no passa res, perquè ja no se'n va a passar. Si controlem el caldo, l'arròs podem deixar-ho deu minuts", ha conclòs.

ALTRES 'PAELLES'

Més enllà de la recepta típica, xefs com Chabe Soler aposten per altres variants. La cuinera ha portat a la plaça de l'Ajuntament "una de les seues bogeries", paella amb carabassa, sépia i gamba.

Respecte a què és paella i què no, ha afirmat que és una qüestió " súper fàcil": "La paella valenciana, amb nom i cognom, és de pollastre, conill, garrofó, bajoqueta... Després, la paella és el recipient i tot el que vaja dins se li pot cridar paella, allò que no se li pot cridar és una paella valenciana, és eixa la lluita", ha conclòs.