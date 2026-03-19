El día de San José llega con una caída de temperatura, cielo nuboso y precipitaciones débiles en la Comunitat Valenciana

Predicción de Aemet - AEMET

VALÈNCIA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana encara el día de San José y última jornada de las Fallas 2026 con un descenso "notable" de temperaturas en los interiores de Valencia y Castellón, cielo nuboso y precipitaciones débiles, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Se prevé este jueves un cielo poco nuboso en el sur de Alicante y nuboso en el resto de la Comunitat Valenciana. Se esperan precipitaciones débiles la primera mitad del día, salvo en el sur de Alicante, sin descartar que continúen por la tarde de forma más dispersa.

Las temperaturas mínimas registran un ascenso en el litoral de la mitad sur, un ligero descenso en el interior de la mitad norte y pocos cambios en el resto. Por su parte, las máximas irán en descenso, que será ligero en el sur de Alicante y notable en el interior de Valencia y Castellón.

Así, las ciudades de València y Castelló de la Plana tendrán una máxima de 17 grados, mientras en Alicante se alcanzarán los 19ºC. Las mínimas oscilan entre los 11 y 12 grados en las capitales provinciales.

Soplará viento moderado del nordeste en el litoral y flojo de componente este en el resto, con intervalos de intensidad moderada en Valencia.