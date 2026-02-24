Diana Morant: "Mazón está más cerca del banquillo y las víctimas de la dana, más cerca de obtener justicia"

La ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV, Diana Morant, en una rueda de prensa en la sede del PSPV en València - ROBER SOLSONA - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha afirmado que el expresidente de la Generalitat Carlos Mazón "está más cerca del banquillo y a los valencianos y valencianas y las víctimas de la dana, más cerca de obtener justicia".

Así lo ha valorado, en un comunicado, la también ministra de Ciencia después de que la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana haya acordado elevar a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) una exposición razonada contra el 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón para pedir su investigación.

Morant ha señalado que esta decisión "tarde o temprano tenía que llegar" y ha incidido en que la magistrada "ya había realizado varias invitaciones para que Mazón declarara en calidad de testigo y ahora lo hace en calidad de investigado".

La dirigente socialista ha insistido en que "Mazón no es el único responsable, pero sí es el máximo responsable de la gestión negligente que causó muertes el día de la dana".

"Sabemos que estuvo en El Ventorro en plena emergencia y sabemos que a la una de la madrugada, cuando ya había muertos y centenares de rescates en marcha, se fue a casa a dormir". "En ningún caso estuvieron protegiendo la vida de las personas", ha lamentado.

Morant ha exigido al Partido Popular que actúe de inmediato: "El PP de la Comunitat Valenciana, el señor Pérez Llorca y el señor Feijóo a nivel estatal tienen que hacer algo. Tienen que cesar a Mazón, retirarle el acta de diputado y suspenderle de militancia".

Asimismo, ha advertido de que "si no lo hacen, estaremos ante el Partido Popular de siempre en la Comunitat Valenciana". Morant se ha referido a precedentes de expresidentes y altos cargos populares que acabaron en el banquillo, como Zaplana, Olivas, Camps y ahora Mazón. "La Comunitat Valenciana ya ha sufrido demasiado por la corrupción y la negligencia del PP como para volver a normalizarlo", ha concluido.