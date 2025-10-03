Díaz manda un "mensaje al PP" sobre el aborto: "Las mujeres españolas no vamos a dar un paso atrás"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se reúne en València con alcaldes de municipios dana - ROBER SOLSONA - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha trasladado un "mensaje al PP" sobre el derecho al aborto para asegurar que "las mujeres españolas no vamos a dar un paso atrás" sino "un paso adelante", y que el Gobierno no va a permitir "comportamientos que son anticonstitucionales".

Así lo ha señalado este viernes, en una rueda de prensa en València, preguntada por la propuesta del Gobierno central de incluir el derecho al aborto en la Constitución española para "consagrar la libertad y la autonomía de las mujeres".

Díaz ha señalado que "las mujeres españolas vamos a avanzar y no nos conformamos ya con un Constituyente español que era de hombres". "Vamos a llevar la constitucionalidad del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo cuando una mujer así lo exprese y nos vamos a rebelar y no vamos a permitir comportamientos que son anticonstitucionales, con controles que son anticonstitucionales", ha insistido Díaz.

La vicepresidenta ha añadido que "casualmente el Partido Popular, que moviliza la bandera de la libertad, cuando hay que garantizar la libertad se rebela", y ha reprochado la "hipocresía" del PP porque "los mismos que impiden las indemnizaciones voluntarias de embarazo permiten que en la red privada se practiquen interrupciones del embarazo a veces no en unas condiciones adecuadas".

"Lo que está planteando el Partido Popular vulnera el mandato constitucional, el derecho a la votación de conciencia de nuestros profesionales y además les digo que es inconstitucional".