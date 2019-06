Diez cintas de "calidad enorme" y "cine sólido" compiten en la sección oficial de largometrajes de Cinema Jove

Publicado 04/06/2019 15:09:32 CET

El certamen, en València del 21 al 28 de junio, exhibe también en esta categoría y dentro de concurso 49 cortos y 13 webseries

Diez filmes definidos por los responsables de Cinema Jove de València como cintas de "calidad enorme" y muestras de "cine sólido" en las que se usa la cámara "de forma arriesgada" a pesar de la juventud de sus autores --el límite de edad para participar son 40 años-- competirán en la sección oficial de largometrajes de este festival internacional que celebrará en esta ciudad su 34 edición entre el 21 y el 28 de junio.

Además, en la sección oficial y dentro del apartado de cortometrajes se disputarán el máximo galardón 49 propuestas de diferentes géneros, estilos y procedencia que se distribuirán en diez programas, mientras que en la misma categoría y en el marco de las webseries concursarán 13 producciones.

Así lo han indicado este martes el director del certamen, Carlos Madrid; Gerardo León, miembro del consejo de selección de largometrajes; el representante del apartado cortometrajes Álvaro Yebra, y la programadora y coordinadora del apartado de webseries, María Albiñana, en la rueda de prensa en la que han presentado las secciones oficiales de estas tres modalidades en esta 34 edición.

León ha insistido en la "calidad enorme" de los largometrajes presentados a la sección oficial a pesar de la condición de noveles de sus directores y las "nuevas formas de contar el cine" que plantean algunas, con un modo de trabajar "sólido". Seis de los diez trabajos que concursan son óperas primas, en concreto, los procedentes de Georgia, Noruega, Países Bajos, Israel, China y Corea del Sur, y el resto, provenientes de Argentina, Brasil, EEUU y Alemania, segundas incursiones de sus autores.

El representante de la sección oficial de largometrajes ha subrayado que algunas de estas piezas llegan a València avaladas por reconocimientos en los festivales South By Southwest de Austin, la Berlinale, Toronto, Tokio y Busan. En cuanto a la temática de estos trabajos, Gerardo León ha precisado que aunque variada predomina, también por la edad de los directores, los asuntos relacionados con "cuestiones familiares, desarrollo de la infancia, conflictos políticos relacionados con la familia" e, incluso, duelo.

"La limitación de edad de los directores hace que hablen muchas veces de sí mismos, del entorno que los rodea o de conflictos de la adolescencia que les son cercanos, de lo que conocen", ha agregado Carlos Madrid, que ha dicho que, en consecuencia, "hay tintes biográficos" en muchos casos. León ha considerado que se trata de "temas universales". "El cine habla de la vida y esa vida influye en los creadores. El cine es un modo de ver por dónde va el mundo", ha expuesto.

Los diez largometrajes que concursarán en la sección oficial y que se proyectarán en La Filmoteca son: Thunder road (EEUU), Harajuku (Noruega), Los miembros de la familia (Argentina), Light as feathers (Países Bajos), The dive (Israel), A first farawell (China), Domingo (Brasil), The last to see them (Alemania), Parade (Georgia, Rusia) y House of Hummingbird (Corea del Sur).

En cuanto a los cortometrajes, Álvaro Yebra ha apuntado la variedad de géneros, estilos y procedencias --14 propuestas españolas y de ellas seis valencianas, así como otros de Estados Unidos, Canadá, China, Argentina, Francia, Polonia, Grecia y Portugal -- y ha explicado que a los 49 que competirán en la sección oficial se suma fuera de concurso 16 de Diciembre, de Álvaro Gago. Entre la oferta prevista hay 15 documentales y 8 trabajos de animación.

Entre los cortometrajes que concursan en la sección oficial de la 34 edición de Cinema Jove, que se podrán ver en el Teatro Rialto, están Russa (Portugal, Brasil), Lo espeso (Colombia), Shaeow Boxing (Francia), Los que desean (Suiza), Reconstruction (República Checa), Good Intentions (Reino Unido), You see the moon (Portugal), L'Heure de l'ours (Francia), Sister (Polonia), Tonight (Israel) o Riviera (Francia).

"REFERENTE"

A estos se suman otros como Las Fuerzas (Argentina) y los españoles La Mugre, En esas tierras, La casa de Julio Iglesias, Benidorm, Lo siento amor, La mala fe, Muero por volver, Miss Mbulu, Sorkel, Suc de Síndria, Mudanza Contemporánea, Cuzco, Cocodrilo.

Albiñana, por su lado, ha destacado la apuesta por las webseries de Cinema Jove y la "muy buena" labor que desarrolla en este campo como "referente" al ser "uno de los pocos festivales de España y del mundo" que dedican parte de su contenido a este formato, que ha definido como "otra forma de hacer cine" y del que ha destacado la "creatividad brutal" y el "mucho talento" que existe entre sus autores.

Tras ello, ha resaltado el auge de este género en el cambio social de consumo audiovisual y el interés que ha despertado en plataformas internacionales de distribución de este tipo de contenidos. Las trece webseries que compiten en la sección oficial del 34 Cinema Jove proceden de diferentes países americanos y europeos y entre ellas "predomina la comedia".

Las webseries en concurso, que se proyectarán en el Centre Octubre Cultura Contemporània los días 22 y 23 de junio son: The Well (EEUU), M (Argentina), Kynnstlah-A Series of Artist Portraits (EEUU, Alemania), Vieux Jeu (Canadá), Noche de Amor (Argentina), In Bed (Rusia), BIP (Suiza), America (EEUU), The Grade (Reino Unido), Gente hablando (España), Susaneland (EEUU), Barbitúrica Burlesque: Introducing Barbi (España) y Dreaming Whilst Black (Reino Unido).

"QUE HABLEN LOS DEMÁS"

Junto a estas propuesta se proyectarán en este mismo apartado y fuera de concurso, como ha detallado María Albiñana, la webserie valenciana Fracasados por el Mundo y el largometraje Profile (Rusia, EUA).

El jurado de esta sección, que se completará con la celebración de coloquios y cápsulas informativas sobre el sector, será internacional y lo integrarán el vicepresidente de Warner Bros Digital, Lance Slone; la fundadora y directora de Berlin Webfest, Meredith Burkholder y la jefa de desarrollo de la productora ruso.americana Bazalevs, Maria Zatulovskaya.

Preguntado por el contenido, la calidad y la influencia de Cinema Jove, su director ha declinado hablar del certamen por ser parte implicada y ha emplazado al público a hacerlo. "Sobre nosotros que hablen los demás", ha aseverado.