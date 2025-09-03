Diez empresas optan a la reurbanización del barrio de Virgen del Remedio en Alicante por 4,5 millones de euros

Recreación de la reurbanización del barrio de Virgen del Remedio en Alicante - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de diez empresas optarán a la adjudicación del contrato licitación para las obras de reurbanización del barrio de Virgen del Remedio en la ciudad de Alicante, con un presupuesto base de 4.552.800 euros y un plazo de ejecución de diez meses. Las entidades se han conocido este miércoles en la mesa de contratación del Ayuntamiento.

El proyecto contempla actuaciones en el área delimitada como Entorno Residencial de Rehabilitación Programada (ERRP), dentro de las ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), según ha informado el consistorio en un comunicado.

El ámbito de la obra proyectada queda circunscrito entre las avenidas Pintor Gastón Castelló, Pino Santo y las calles Villa de Chiva y Ávila. A este proyecto de reurbanización se sumará al de la rehabilitación de 288 viviendas, que, en conjunto, suponen una inversión en el barrio de 11,5 millones de euros.

La actuación incluye la reurbanización del área y la reforma y acondicionamiento de la nueva plaza situada entre las calles Villa de Chiva y calle Granada, con la creación de dos "supermanzanas de prioridad peatonal".

También la reconfiguración de las calles de acceso a las viviendas que se van a rehabilitar como "espacios multiusos", la reorganización del aparcamiento, la ampliación de aceras y colocación mobiliario urbano, así como la instalación de nuevas farolas led.

Igualmente, hay incluidas actuaciones de "mejora" de la accesibilidad mediante la creación de itinerarios accesibles, con nueva señalización y mobiliario específico, además de la reserva de aparcamientos para personas con movilidad reducida.

La iniciativa contempla, a su vez, la plantación de nuevo arbolado, jardineras y una mayor vegetación en el parque urbano, así como la realización de una gestión "efectiva" del agua de lluvia para el riego y la generación de áreas de refugio climático con fuentes para beber.

El Ayuntamiento ha destacado que en las obras "se tendrá en cuenta la perspectiva de género para mejorar la seguridad", con predominio de espacios "amplios", eliminación de rincones y zonas de ocultación e incorporación de zonas de juego infantil, de calistenia y de aparatos biosaludables para mayores.

Además, está prevista la reconfiguración de la plaza como "centro de referencia", en la que "se ampliarán los espacios peatonales alrededor de las zonas comerciales y se desarrollarán actuaciones para facilitar la limpieza de calles y recogida de residuos".

EMPRESAS LICITADORAS

Las licitadoras son Pavasal Empresa Constructora, Obrascón Huarte Lain, CHM Obras e Infraestructuras, Torrescámara y Compañía de Obras, UTE Gestaser Obras y Servicios e Infraestructuras Conelsan, Mediterráneo de Obras y Asfaltos, ACSA Obras e Infraestructuras, Tecnología de la Construcción y Obras Públicas, ASCH Infraestructuras y Servicios y Alvac.