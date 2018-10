Diez frases de Juan Roig sobre la figura del empresario y el papel de la empresa

Actualizado 29/10/2018 17:28:33 CET

VALÈNCIA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Mercadona, Juan Roig, ha ofrecido este lunes en València una ponencia bajo el título 'El orgullo de ser empresario', en la que ha dado a conocer su visión sobre la importancia de las mercantiles y ha reivindicado el papel que juegan en la creación de riqueza y prosperidad para el país.

La ponencia ha tenido lugar en el marco del XXI Congreso Nacional de Empresa Familiar, que se celebra en el Palacio de Congresos de València y que ha congregado a más de 700 empresarios en la jornada de este lunes que, además, ha contado con la participación de Su Majestad Felipe VI y la ministra de Industria, Reyes Maroto.

Estas son algunas de las frases que ha pronunciado:

-"Es un orgullo ser empresaria y empresario. Podemos transformar el mundo".

-"Hablaremos de empresarios y empresarias, que si no luego te meten en la cárcel".

-"Todas las empresas y 'empresos' surgimos de un sueño que cada uno tuvimos que es la satisfacción de una necesidad de los clientes".

-"Hay empresarios y empresarias buenos y malos. No se puede generalizar, aunque normalmente somos gente muy maja, como la mayoría de las personas".

-"No nacemos para maximizar beneficios, si no nos tendríamos que dedicar a la droga", ha dicho sobre el papel de las empresas.

-"Tenemos (los empresarios) que salir del armario, salir cada uno en su ámbito en lo que pueda y le corresponda; salir y dar el mensaje, no tenemos buena imagen porque los empresarios no salimos a dar la cara, nos da mucho miedo salir a decir que somos empresarios, pero somos los que creamos riqueza en este país y el sector público no lo crea, pero tiene que hacer lo que tiene que hacer".

-Espera que la digitalización de Mercadona deje de ser una "boñiga" para ser "admirada" en un plazo de cinco años.

-"Me he cambiado la chaqueta porque creemos que es rentable", ha dicho tras admitir que ha pasado de no creer en la venta online a apostar fuerte por su desarrollo.

-Asegura que la economía está "igual" este año que el pasado pero cree que la percepción se ha dejado llevar por el "lío político-autonómico" que hace estar "más acojonado".

-Sobre el Corredor Mediterráneo: "No hay derecho que la segunda y tercera ciudad de España no estén conectadas y se tarde cuatro horas" para ir de València a Barcelona, mientras que para ir "desde cualquier punto a Madrid estás en media hora".