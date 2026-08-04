Diez universidades españolas se alían en confIA, una iniciativa de inteligencia artificial "responsable"

Archivo - IMAGEN DE RECURSO DE IA. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Diez universidades españolas han impulsado ConfIA, la Red Interuniversitaria de Centros de Excelencia en Inteligencia Artificial Confiable y Responsable, una iniciativa que reúne a algunos de los principales centros de investigación en inteligencia artificial del país, entre ellos la Universitat Politècnica de València (UPV).

El objetivo principal que persigue la alianza es "fortalecer la colaboración científica, coordinar iniciativas estratégicas y contribuir al desarrollo de una inteligencia artificial responsable, confiable y alineada con los valores europeos", ha destacado la UPV en un comunicado.

Otra de las metas de ConfIA es "promover la investigación, el desarrollo y el uso responsable de la inteligencia artificial, con el objetivo de crear sistemas fuertes, seguros, transparentes, explicables, sostenibles y respetuosos con la privacidad", han detallado.

A su vez, busca facilitar la colaboración entre los centros y equipos a través de iniciativas conjuntas; impulsar la captación de financiación competitiva; promover la movilidad y la atracción de talento investigador; así como compartir infraestructuras y recursos para reforzar la transferencia de conocimiento y la colaboración con las empresas, las administraciones públicas y la sociedad en general.

La colaboración entre las universidades se desarrollará mediante proyectos de investigación conjuntos, la participación en convocatorias nacionales e internacionales, programas de formación y doctorado o movilidad de personal, a través de la organización de congresos y actividades científicas, o de la elaboración de informes en común.

La red está integrada por el Centre de Recerca Intelligent Data Science and Artificial Intelligence (IDEAI- UPC) de la Universitat Politècnica de Catalunya; el CITIC de la Universidade da Coruña; y el Centro de Investigación DaSCI (Data Science and Computational Intelligence) de la Universidad de Granada.

Asimismo, la conforman el Centro de I+D+i en Inteligencia Artificial de la Universidad Politécnica de Madrid; el Centro Singular de Investigación en Tecnologías Inteligentes (CiTIUS) de la Universidad de Santiago de Compostela; y el Instituto Universitario Valenciano de Investigación en Inteligencia Artificial (VRAIN) de la Universitat Politècnica de València.

Y por último, el HiTZ Center - Basque Center for Language Technology de la Universidad del País Vasco; el Centro de Inteligencia Digital (CiDi) de la Universidad de Alicante; el Instituto Andaluz Interuniversitario en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial (DaSCI-UJA) de la Universidad de Jaén; y el Instituto Universitario de Investigación en Ingeniería Informática de la Universidad de Sevilla.

ORGANIZACIÓN EN DOS COMITÉS

Según han adelantado, la red contará con un comité de Coordinación, formado por las rectoras o rectores de las universidades, y un Comité de Dirección Científico Técnico, integrado por representantes de los distintos centros participantes, que será el encargado de coordinar las actividades de investigación y las iniciativas estratégicas de ConfIA.

El rector de la Universitat Politècnica de València, José E. Capilla, formará parte del Comité de Coordinación de la Rede Confia, Vicent Botti, director de VRAIN, será miembro del Comité de Dirección Científico Técnico.