Digitalizan el Santo Cáliz de Valencia para "acercarlo" a visitantes y aumentar su visibilidad

VALÈNCIA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de la Catedral de Valencia ha llevado a cabo una iniciativa de digitalización del Santo Cáliz que pretende incrementar la visibilidad y accesibilidad digital de esta singular reliquia, así como "acercarlo" a los visitantes, ya que no es posible contemplarlo de cerca porque se custodia detrás del altar de la Capilla, protegido por un cristal blindado.

Ahora, con motivo del Año Jubilar del Santo Cáliz, se ha puesto en marcha una iniciativa de digitalización y escaneado 3D de la pieza, para "contrarrestar este inconveniente y acercar el Cáliz a los turistas y peregrinos", ha indicado el Arzobispado en un comunicado

Esta iniciativa, promovida por el Centro Español de Sindonología, se ha llevado a cabo por técnicos de la empresa IT3D Technology SL, en colaboración con Global Geomática SL.

Una vez obtenida la geometría 3D del Santo Cáliz con el escáner, se ha realizado una sesión fotográfica de la reliquia desde distintas perspectivas. Sobre esa geometría, utilizando técnicas de fotogrametría avanzada, se superpone la textura y el color. De este modo, se consigue dotar al objeto tridimensional con los colores y texturas reales, "buscando reproducir la mayor exactitud posible".

Cuando el trabajo esté terminado, podrá accederse gratuitamente al modelo digital por internet, a través de cualquier ordenador o teléfono móvil, han precisado desde la Catedral.

El modelo reproducirá con exactitud milimétrica las formas y detalles del Cáliz, permitiendo contemplar de cerca su "extraordinaria belleza" desde cualquier punto de vista. Además, se podrá ampliar la imagen para observar de cerca los detalles. Este proyecto pretende colaborar en la preservación, estudio y difusión de esta singular reliquia.

La empresa IT3D Tecnology, con sede en el Puerto de Sagunto, es "referente nacional" en los campos de impresión, escaneado y digitalización 3D. En colaboración con los especialistas de Global Geomática, se ha empleado un escáner de metrología de alta resolución, con tecnología de láser azul, de la marca Scantech, modelo KSCAN MAGIC. Este equipo de última generación permite obtener modelos digitales con una resolución de hasta 0.02 mm (20 micras).

"PARTICULARIDADES SINGULARES"

Actualmente existen multitud de escáneres para la digitalización 3D de objetos, pero el Santo Cáliz tiene "particularidades singulares para ser digitalizado adecuadamente". En primer lugar, la orfebrería de oro produce brillos, de modo que el haz de luz láser puede rebotar y producir distorsiones.

Por otra parte, tanto la copa superior como la naveta del pie, ambas de ágata bandeada, tienen algunas bandas bastante traslúcidas que son parcialmente atravesadas por la luz, así como también por el láser. Para tratar de minimizar estos inconvenientes, la empresa IT3D Technology ha aplicado las tecnologías más avanzadas de captura y procesamiento 3D para digitalizar "con la máxima precisión posible uno de los objetos más emblemáticos del patrimonio histórico y religioso español".

Las imágenes se han tomado con una iluminación especial diseñada a propósito para este proyecto, que permite iluminar la base de ágata desde abajo, al igual que la copa superior con luz transmitida. De este modo, se consigue apreciar el contraste de las bandas del ágata, "un rasgo muy singular de la reliquia que pasa bastante desapercibido cuando se observa a simple vista en la capilla".

En el trabajo han participado Juan Antonio Edo como jefe de proyecto; Josep Blasco, como director técnico; y Rubén Garrigues, como técnico especialista.