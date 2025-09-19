Dimite el concejal de Vox en Estivella que "ocupó ilegalmente" la ermita del Garbí

VALÈNCIA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Estivella (Valencia) y hostelero local José Ramón Mateu ha presentado su dimisión, según han confirmado a Europa Press fuentes de la formación. El edil se había visto envuelto este pasado verano en la polémica de la "ocupación ilegal" de la ermita del Garbí.

El motivo de la renuncia al acta se ha producido con el fin de que "su causa judicial no interfiera en su labor como concejal de Vox", han detallado las mismas fuentes, que han indicado que Mateu dejará paso en el consistorio al número dos de Vox en la localidad.

Precisamente, esta misma semana el entorno de la ermita del Garbí que José Ramón Mateu había "ocupado ilegalmente" ha recuperado la normalidad tras la retirada de los enseres que este ciudadano había instalado sin autorización en monte de utilidad pública.

Según adelantó Levante-EMV y confirmaron a Europa Press fuentes de la Coselleria de Medio Ambiente, Brigadas Forestales de este departamento, junto a la Policía Local, procedieron a la retirada del mobiliario y a cambiar el candado del edificio religioso.

La polémica arrancó en julio, en concreto el día 19, cuando, coincidiendo con un acto que se celebraba en el Puntal del Garbí, el Ayuntamiento detectó la ocupación de la ermita de Santa Creu como almacén de hostelería.

Desde el consistorio subrayaron que en ningún momento habían dado autorización, ya que, de hecho, ni siquiera tiene la competencia puesto que se trata de un parque natural y, por lo tanto, de zona protegida. Como consecuencia de estos hechos, la autoridad municipal puso el caso en manos de la Guardia Civil, el Seprona, el Parque Natural de la Serra Calderona y la Conselleria de Medio Ambiente, además de estudiar acciones legales.

Por su parte, el edil de Vox justificaba estos actos alegando que ha comprado la parcela --la 71B--, algo que negó tajantemente el Ayuntamiento, tal y como figura, además, en el Registro de la Propiedad.

Ahora, la Conselleria de Medio Ambiente ha trasladado, en un escrito que, en relación con "la ocupación ilegal de terrenos pertenecientes a Monte de Utilidad Pública V101 y V102, como consecuencia de la instalación de sillas, mesas, barra y sombrillas, en el paraje conocido como ermita del Garbí, se ha procedido, según la instrucción recibida, a la retirada y decomiso de los enseres relacionados".

Asimismo, se han cambiado los candados de las cadenas de acceso al área recreativa y a la ermita, y han sido retirados todos los enseres de dentro y fuera de la ermita quedando depositados en dependencias municipales del Ayuntamiento de Estivella.