Dinosaurios gigantes, princesas e indios llegan estas Navidades a la Rambleta con 'Jurassic Game'

DINOSAURIOS GIGANTES, PRINCESAS E INDIOS LLEGAN A LA RAMBLETA CON 'JURASSIC GAME' - REMITIDA RAMBLETA

VALÈNCIA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Rambleta será escenario estas fiestas del 'Jurassic Game', una propuesta en la que dinosaurios gigantes, princesas, indios y un niño muy valiente invitarán a toda la familia a vivir una aventura llena de retos y aprendizaje del 29 de diciembre al 4 de enero, con funciones matinales y vespertinas, según ha informado el centro en un comunicado.

"Nos hace una tremenda ilusión llegar a La Rambleta con este espectáculo que tanto ha triunfado entre el público familiar. Un show que creé para descubrir los dinosaurios de una forma muy divertida y diferente, con un punto cañero, valores muy importantes y una escenografía inmersiva que nos sumerge en un videojuego. En definitiva, una experiencia única que pretende hacer inolvidable esta Navidad", ha destacado Rafa Alarcón, autor y actor de la obra.

De una escena cotidiana a un videojuego 'Jurassic Game' conecta desde el primer momento con el público. Y es que es la historia de un niño de 11 años que, en busca de pasar más tiempo con su padre, se sumergirá por sorpresa en un videojuego que lo cambiará todo.

Ambos tendrán que cumplir con una misión: rescatar a su triceratops bebé, que ha sido raptado por unos villanos, a través de una aventura llena de emociones, animación y efectos especiales.

"Un viaje lleno de personajes entrañables y muy divertidos, como un indio, dos malvados que quieren dominar el mundo, una princesa bailonga muy diferente a lo que ya conocemos y dos dinosaurios gigantes de varios metros de altura que hacen único este show familiar con coreografías y canciones originales", han apuntado.

El humor, la participación del público, la música original y los guiños a las tendencias harán de sus 75 minutos un momento mágico para los espectadores y espectadoras.

'Jurassic Game' es una propuesta producida por la compañía Comedyplan y Olympia Metropolitana, creada por Rafa Alarcón y dirigida por Mamen Mengó y Víctor Lucas --quien también ha creado la música original y la iluminación--.

Alarcón también es intérprete junto con Rafa Alarcón Lezcano, Marian Villaescusa, Pau Vercher, Alejandro Pastor, Fran de la Torre y Xema Soriano, con Miguel Ángel Jordán como regidor y ayudante de dirección.

Completan el equipo artístico Carla Gago -coreografía-, Marcos Orbegozo -escenografía y dirección técnica-, Turistas de Terciopelo -vestuario-, Enric Sánchez -utillería-, Olga López -maquillaje-, Darío López Bas -dirección de arte, animación y Motion Graphics-, y Chema Furquet - diseño 3D y animación-.