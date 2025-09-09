Dinosaurios, los mundos de Alicia y un viaje sonoro marcan la nueva temporada de CaixaForum València

VALÈNCIA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dinosaurios de la Patagonia con una réplica gigante de 30 metros de uno de los mayores ejemplares del mundo, una revisión onírica de los mundos de Alicia y el país de las maravillas y un viaje interactivo por la música y las matemáticas, desde el silencio a la sonoridad del cosmos son los principales reclamos de esta IV temporada de CaixaForum València.

El director de CaixaForum València, Álvaro Borrás, la jefa de contenidos de las Exposiciones de Arte de la Fundación la Caixa, Carla Tarruella, y el jefe de contenidos de las Exposiciones y Actividades de Ciencia de la Fundación la Caixa, Javier Hidalgo, han presentado este martes estas nuevas propuestas pensadas para "todos los públicos, desde el que no ha entrado nunca a un centro cultural hasta el que pasa por experto".

Al respecto, el director de CaixaForum València ha reivindicado que "impulsar la cultura es impulsar a las personas" pero ha matizado que "hacer culturas al margen de las personas no hará que la cultura sea transformadora". Por ello, han diseñado este nueva programación bajo el lema --"nuestro objetivo, nuestra misión y nuestra obsesión", ha remarcado-- de 'la cultura es un motor de transformación social'.

Así, si en la próxima temporada "habrá exposiciones más sesudas, que tienen que ver con el arte en mayúsculas", ha anticipado, en esta se centran en fidelizar su público, que son la comunidad educativa y el público familiar-- y afianzar su programación desde "la diversidad, la pluralidad, y la transversalidad".

Y aunque este año no hay un hilo conductor en las tres propuestas más allá de la apelación como motor de transformación "si se busca --ha indicado Borrás-- hablar de dinosaurios es hablar de evolución y si hablamos de evolución hablamos de matemáticas, y si hablamos de matemáticas, hablamos de Lewis Carrol", matemático y creador de este clásico victoriano.

De este modo, la temporada arrancará el próximo 16 de octubre con la muestra 'Dinosaurios de la Patagonia' que podrá visitarse hasta el 1 de marzo, "un regalo para la ciudadanía muy peculiar" porque no exhibe los ejemplares "más conocidos, que son siempre los norteamericanos por las películas de Hollywood, sino los que vienen del Sur Argentina y Chile", ha señalado Javier Hidalgo.

La muestra --desarrollada por el Museo Paleontológico Egidio Feruglio (MEF)-- permite a los visitantes descubrir 12 especies diversas que vivieron hacen más de 100 millones de años en esta zona, una de las regiones más ricas en fósiles de dinosarios, y que pasan desde los más pequeños, del tamaño de una ardilla o el único carnívoro con cuernos. Pero estas reproducciones "son solo los teloneros para la Taylor Swift de los dinosaurios, que es el 'Patagotitan mayorum', uno de los de mayor tamaño descubiertos hasta el momento". Su fémur, un solo hueso, pesaba más de una tonelada. La propuesta también incluye fósiles reales.

En diciembre CaixaForum presenta un viaje "altamente interactivo en siete etapas, como las siete notas de la escala musical, desde el silencio absoluto hasta la armonía del cosmos, cómo las matemáticas están presentes en el sonoro desde su origen y hasta el Big Bang", ha desgranado. Esta producción propia, 'Música y matemáticas. Un viaje sonoro del caos al cosmos' y que podrá disfrutarse hasta el 23 de agosto, reúne una veintena de elementos interactivos para comprender los lazos que unen ambas disciplinas, mientras se visualizan las ondas generadas por la vibración de una cuerda o se juega con varios timbres, notas y ritmos para generar un sonido armónico.

VIAJE ONÍRICO POR LOS MUNDOS DE ALICIA

La tercera propuesta es un viaje onírico a los orígenes, adaptaciones y reivindicaciones artísticas de 'Alicia en el país de las maravillas' a través del tiempo. Unas 250 piezas de todas las disciplinas, desde fotografías a moda, para tratar de reflexionar por qué este personaje victoriano sigue vigente 160 años después de su creación por Lewis Carroll. Y es que, ha puntualizado Carla Tarruella, "el espíritu inconformista de esta niña valiente y rebelde sigue fascinando e inspirando el arte".

Así, esta exposición, en colaboración con el V&A Museum de Londres, se estructura en cinco ámbitos --el contexto y sus antecedentes, su reflejo en las películas, cómo ha inspirado a artistas y géneros escénicos y en las lecturas contemporáneas-- con una puesta en escena teatral e inmersiva que incluye un espacio de reflexión en el que la propia Alicia "te interpela si alguna vez te has sentido como ella".

Además de estos estrenos, CaixaForum València seguirá acogiendo la exposición '(Re)uerdos. La vida del cine doméstico' hasta le 2 de noviembre. Una reivindicación de más de un siglo de este patrimonio audiovisual de incalculable valor sociológico, histórico y estético. El abanico de propuestas se completa, entre otras, con 'The sleeper, el Caravaggio perdido', un thiller documental de Álvaor Longoria, será por primera vez la sede online del Festival de Cine Documental sobre Arte de Barcelona, exhibirá el documental RED, de Alejandro Marin, que realiza un recorrido por la evolución del sida, además del documental sobre el proyecto Kaza del periodista Xavier Aldekoa, junto a un extenso programa de actividades para todos los públicos.