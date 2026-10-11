La Diputació de Castelló concede 100.000 euros a 49 escuelas de música para instrumentos y equipamiento - DIPCAS

CASTELLÓ 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputació Provincial de Castelló concede 100.000 euros a 49 escuelas de música de la provincia para renovar instrumentos y mejorar su equipamiento.

La junta de gobierno ha aprobado la concesión de subvenciones a favor de las sociedades musicales con banda de música que dispongan de escuela de educandos o de escuela de música con el fin de fomentar la formación de calidad de los músicos y garantizar el futuro de las bandas de música de la provincia, detalla la corporación provincial.

A través de esta línea de ayudas, las escuelas de música vinculadas a una sociedad musical, así como las escuelas de música comarcales o mancomunadas debidamente acreditadas por la Conselleria de Cultura, pueden disponer de recursos para la adquisición de nuevos instrumentos musicales y equipamiento necesario para el desarrollo de su actividad.

Desde la Diputació de Castelló señalan que la adquisición de instrumentos es fundamental para ofrecer una enseñanza de calidad en las escuelas de música, permitiendo a los alumnos desarrollar todo su potencial en las mejores condiciones.