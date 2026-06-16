La Diputació no aprueba ninguna moción por el Orgullo por el no de Vox y las diferencias entre los grupos

Archivo - La Diputació de València en el Orgullo 2025 - DIPUTACIÓN DE VALÈNCIA - Archivo

VALÈNCIA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputació de València no ha logrado, al igual que el año pasado, aprobar ninguna moción política por el Día del Orgullo LGTBIQ+, ya que no han salido adelante las iniciativas presentadas por Compromís y por Ens Uneix a causa del rechazo de Vox y de las diferencias entre los grupos de la corporación provincial.

En concreto, Ens Uneix solo ha recibido el apoyo a su propuesta del PP, su socio de gobierno en la Diputació, mientras Compromís ha recabado el 'sí' del PSPV y Vox ha votado en contra de las dos mociones.

Ambas propuestas se han debatido durante el pleno de la Diputació, que el próximo 26 de junio celebrarará el acto de lectura de manifiesto del Orgullo. Las mociones de Ens Uneix y Compromís se diferencian en que la primera se centra en las medidas de apoyo al colectivo desde la Diputació y la segunda realiza más peticiones a otras administraciones, especialmente a la Generalitat.

La portavoz de Compromís, Dolors Gimeno, ha exigido "una política decidida" de apoyo al colectivo y combatir todas las formas de LGTBIfobia. También ha instado al Consell a reforzar el servicio Orienta y recuperar el proyecto del Armari de la Memòria, así como la "prohibició total" de las terapias de conversión y que el Gobierno apruebe una ley estatal en contra de estas pseudoterapias.

Por su parte, la vicepresidenta, diputada de Igualdad y portavoz de Ens Uneix, Natàlia Enguix, ha subrayado la "implicación inequívoca de la Diputació" de apoyo al colectivo, ha propuesto la colaboración con ayuntamientos y ha pedido al Gobierno y a la Generalitat desarrollar las medidas establecidas en la legislación estatal y autonómica de protección de las personas LGTBIQ+.

Enguix ha explicado que su grupo rechaza la moción de Compromís porque "de 11 puntos, ocho se limitan a instar a otras administraciones", en lugar de centrarse en las competencias de la Diputació. También ve "deslealtad a la diputada de Diversidad", que es ella, por haber presentado una iniciativa distinta a la suya.

Respecto a la petición de Compromís de que la Diputació instale una bandera arcoíris por el Orgullo, la vicepresidenta ha asegurado que no se hace porque no está "autorizada" su colocación en la fachada de un edificio patrimonial como la sede de la corporación, al tiempo que ha recordado que en los últimos años se dispone en el suelo de la plaza de Manises.

Por su parte, la diputada de Compromís ha afirmado que la moción de Ens Uneix "se queda corta y es poco ambiciosa", y ha rechazado la justificación de Enguix sobre la bandera porque "de los balcones de la Diputació si se cuelgan elementos en las fiestas del Corpus y de Fallas".

CRUCE DE REPROCHES ENTRE GIMENO Y ENGUIX

Durante el debate, ambas diputadas se han enzarzado tras criticar Gimeno que Enguix no se reúna con entidades del colectivo como Lambda, algo que la vicepresidenta ha negado. "Usted era el cajero automático de la Generalitat, para usted sí que era un chollo ser diputada de Diversidad", ha dicho Enguix a Gimeno, quien ostentaba estas competencias durante el anterior mandato.

La portavoz de Ens Uneix ha exigido a Compromís que deje de poner a las entidades en su "contra" y ha justificado que Lambda "tenía un convenio de una pasta" de la Diputació durante el anterior mandato y en el actual se consideró que los ayuntamientos deben gestionar directamente este dinero.

Como réplica, la diputada de Compromís se ha quejado de la "chulería" de Enguix al dirigirse a la oposición y ha leído un mensaje en su móvil de un representante de Lambda asegurando que la vicepresidenta "no ha contactado" con esta entidad "más allá de una reunión hace dos años". Y ha subrayado a Enguix que no consentirá "que se falte el respeto" o que le diga que "no trabajaba" como diputada de Igualdad: "Igual que yo no se lo falté cuando estaba en la oposición y presentó una moción en nueve meses".

Desde el PSPV, Jordi Mayor ha mostrado el apoyo de su grupo a la moción de Compromís y la discrepancia a la de Ens Uneix, al considerar que "faltan siglas" en el texto para defender a todas las personas del colectivo LGTBIQ+.

Por su parte, el diputado de Vox Sergio Herrero ha sostenido que estas iniciativas no son necesarias porque, según él, las personas LGTBIQ+ no carecen de "ningún derecho" actualmente en España. "Si alguien es insultado o agredido, existen leyes y existen tribunales, exactamente igual que para cualquier otro ciudadano", ha dicho, y ha rechazado establecer "colectivos permanentemente tutelados por la administración".

Desde el PSPV, Jordi Mayor ha rechazado estas afirmaciones y ha recordado a Vox que las personas LGTBIQ+ se pueden casar en España gracias a los gobiernos progresistas. La diputada de Compromís también ha criticado la postura de Vox y ha señalado el aumento de las agresiones por LGTBIfobia en los últimos años.