La Diputació presenta la Biblioteca de Filología Valenciana para que "la lengua no sea patrimonio de una élite"

Mompó asegura que una vez se sepa la decisión del Ayuntamiento sobre el acento de 'València', la institución provincial hará "lo mismo"

El presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, ha presentado este lunes la colección Biblioteca de Filología Valenciana de la Institució Alfons el Magnànim, editorial de la corporación provincial. Una iniciativa que nace con el objetivo de que "los valencianos se reconcilien con su lengua" y que esta "no crezca desde la trinchera" porque "el valenciano no puede ser patrimonio de una élite lingüística importante ni de ninguna ideología".

Así lo ha subrayado este lunes Mompó, en declaraciones a los medios, durante la presentación del primer libro de esta nueva colección, 'Sistemes d'accentuació (valencià, castellà, italià; segles XIX-XX). Raons de no assimilar-lo com fer-lo assequible' de Abelard Saragossà.

En su intervención, el presidente de la Diputació ha manifestado que la colección "abre un espacio para reflexionar sobre nuestra principal seña de identidad, el valenciano", y ha puntualizado que "no nace desde la nostalgia ni desde la voluntad de imponer verdades absolutas, nace desde tres valores profundamente democráticos: la responsabilidad, la inteligencia colectiva y la voluntad de reconciliación, e invita a pensar, escuchar, comprender y dialogar, con rigor, libertad y humildad".

"Queremos un valenciano más vivo, en definitiva, queremos apostar por el camino del medio; queremos escuchar 'vacacions' y no 'vacances', 'arreplegar' y no 'recollir', 'gasto' en lugar de 'despesa' o 'eixir' y no 'sortir', porque esas palabras están dentro de nuestra historia, de nuestra tierra, de nuestra manera de ser", ha resaltado.

Mompó ha explicado que "este camino del medio es el que no excluye ni a los normativistas ni a los populares, el que entiende que el valenciano no puede ser patrimonio de una élite ni bandera ideológica, porque el valenciano no es de ningún partido político, es patrimonio común, identidad compartida, la lengua del pueblo".

Para el presidente de la institución provincial, en los últimos años las políticas lingüísticas han sido "un fracaso". "El uso cotidiano del valenciano no ha aumentado, y lo dicen los datos, no las opiniones. Las leyes no han conectado con la realidad de los pueblos y de las ciudades. Se ha legislado mucho, pero se ha escuchado poco, y esto ha generado desconexión, desafección e incluso rechazo", ha lamentado.

Igualmente, ha sostenido que "el valenciano no crecerá desde la trinchera, no se transmite desde el miedo ni desde la superioridad moral, una lengua vive y vivirá gracias quienes la queremos, gracias al respeto profundo hacia quienes la hablamos".

También ha resaltado que con esta colección, la Institució Alfons el Magnànim "vuelve a ser lo que era: una editorial pública al servicio del pensamiento libre, del análisis profundo, de las preguntas que incomodan y, por lo tanto, hacen avanzar".

"NO ES PARA CONFRONTAR NI A LA AVL NI A NADIE"

"Por eso estrenamos la Biblioteca. No es para confrontar a nadie. Ni a la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) ni a ninguna otra institución. Solo para proporcionar. Solo para ampliar. Solo para continuar. Y el mejor ejemplo de esto es el primer libro que hoy presentamos", ha defendido.

Por su parte, el director de Biblioteca de Filología Valenciana, Antoni López, ha destacado que esta colección es "útil y muy necesaria" y ha explicado que "intenta abordar la lengua desde dos puntos de vista: el interno, qué es la lengua y cómo es, y el punto de vista externo, de sus usuarios que hasta ahora no han sido tenidos muy en cuenta".

Según López, si la normativa se elabora "sin tener en cuenta al hablante", el resultado es "dogmatismo e imposición", aspecto que ha relacionado con la "presión" de la "historia de la lengua catalana" y con una "fractura social" que, a su parecer, "no ha sido estudiada".

"No descubrirá nada. Aunque hay algunos sectores que lo puedan negar, como si no existiera, hoy los valencianos, aquí desde hace mucho tiempo, sufrimos una inmensa y frecuentemente dolosa fractura social. Y la lengua es un instrumento adecuado, pero mantiene esa fractura que se ha de entender como elemento de confrontación", ha expresado.

Por ello, esta colección busca "superar esa fractura social haciendo ciencia, mediante la extracción de la normativa desde el interior del valenciano, de la lengua común del pueblo, y trazando elementos de reconciliación que tienen todos los principios para triunfar", ha sentenciado.

'SISTEMA D'ACCENTUACIÓ'

Así, Biblioteca de Filología Valenciana arranca de nuevo con el libro 'Sistema d'accentuació (valencià, castellà, italià, s. XIX-XX)' de Abelard Saragossà, a quien el presidente ha felicitado por "abrir esta colección con una obra sólida, valiente y necesaria". Saragossà también es el miembro de la AVL que ha avalado el cambio de toponimia de València en el Ayuntamiento de la ciudad.

"El libro no solo analiza, también interpela y construye, y esto es lo que queremos que sea esta Biblioteca, un lugar donde las ideas no se enfrentan, sino que se escuchan", ha manifestado Mompó.

Asimismo, ha insistido en que el valenciano "no puede quedarse en las aulas o en los documentos oficiales, tiene que vivir en las calles, en las casas, en las plazas, porque solo así será realmente la lengua propia de la Comunitat Valenciana".

Por su parte, el autor, Abelard Saragossà, considera que su obra tiene "interés para la opinión pública valenciana", y ha destacado que su finalidad es "buscar una propuesta que un valenciano de cultura media pueda dominar y aplicar".

Saragossà ha expuesto que en su obra explica que "si la población no asimila el sistema de acentuación de la AVL, es por complicaciones innecesarias" que, a su juicio, ha atribuido a "actitudes incoherentes del creador", el gramático catalán Pompeu Fabra, como "el efecto de confiar poco en los hablantes y querer diferenciarse del castellano".

EL ACENTO DE 'VALÈNCIA'

Sobre las posibilidades de que la Diputació de València se una a la intención del Ayuntamiento de València de cambiar la toponimia del nombre de la ciudad, Mompó ha afirmado, a preguntas de los periodistas, que "no tiene ningún sentido que si el Ayuntamiento va a fijar el acento cerrado, que la Diputació lo haga en abierto, o al revés".

"Esperaremos a que pase lo que tenga que pasar. Y una vez ya lo sepamos al final, pues haremos lo mismo", ha aseverado. Lo que no tiene ningún sentido es que la Diputació acentúe el nombre de la ciudad diferente como lo hace la misma ciudad", ha reiterado.

"Pero sobre ese problema, al final es tener sentido común. Es 'tindre trellat', como dirían los valencianos. Yo no conozco a ningún valencianoparlante que vaya a 'València'. Es evidente, es muy evidente que la 'e' es cerrada'", ha zanjado.