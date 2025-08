Diputació de València aboga por llegar a un acuerdo con los bomberos: "No nos hemos levantado nunca de la negociación"

Mascarell y Sáez reprochan que se cree "alarma social" sobre la situación del Consorcio, que "no se corresponde con la realidad"

VALÈNCIA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputació de València muestra su voluntad de seguir negociando con los bomberos del Consorcio Provincial y alcanzar acuerdos sobre sus condiciones laborales "dentro del marco legal", de manera que se ponga fin a las protestas y se normalice el servicio. "Nosotros no nos hemos levantado nunca de la mesa de negociación".

Así lo ha expuesto este miércoles en rueda de prensa la diputada de Hacienda, Laura Sáez, y el diputado responsable de Emergencias y el área de Bomberos, Avelino Mascarell, que han enfatizado esta voluntad de seguir dialogando.

La diputada de Hacienda ha detallado que, debido al contexto en el que se encuentra la administración provincial, marcada por la dana del pasado 29 de octubre, resulta "imposible" cumplir con el preacuerdo de los bomberos ya que, después de estudiarlo, el interventor alertó de que el incremento de nueve millones que reclaman "supondría comprometer un gasto que está por encima del crecimiento permitido por el Gobierno central".

Y, respecto a la petición de la reducción de las guardias a seis al año, la Diputación ha constatado que, con las condiciones actuales, ya se cumple con la normativa europea, por lo que no están "obligados" a dicha reducción.

"Atendiendo la petición de los bomberos de reducir en seis el número de guardias anuales, por cada guardia que se elimine serán necesarios 15 nuevos efectivos, por lo que planteamos cubrir ahora las plazas pendientes y, a partir de 2027, ajustándonos a los límites de gasto que fije el Ministerio, crear cada año 15 nuevos puestos hasta alcanzar los que sean necesarios para eliminar esas guardias", ha propuesto Sáez.

En este sentido, ha recordado la petición que la administración ha hecho al Gobierno central para que "suspenda las reglas fiscales o no aplique los gastos dana" y, así, evitar que se tengan que llevar a cabo bajadas en partidas de presupuesto que pueden tener como consecuencias "que los ayuntamientos dejen de tener fondos de cooperación, dejen de hacer carreteras, o de prestar servicios a los ayuntamientos".

La titular provincial de Hacienda ha subrayado que, aunque por la situación excepcional en la que se encuentra la Diputación se ha tenido que recurrir al endeudamiento, se va a seguir trabajando para "atender las demandas de los bomberos" pero "sin incumplir las reglas fiscales, para no poner en peligro los servicios y ayudas a los municipios".

"Seguiremos dando respuesta a las necesidades del Consorcio como hemos hecho hasta ahora, con inversiones y recursos que triplican los aportados en anteriores legislaturas", ha remarcado.

No obstante, ha criticado la "alarma social" que "algunos bomberos y también partidos políticos" están creando y que "no se corresponde con la realidad": "No puede ser que digan que no tenemos vehículos cuando se están construyendo y se están adquiriendo. Se está renovando la flota, se está invirtiendo en vestuario, se están destinando recursos", ha argumentado.

En este sentido, ha insistido en que la Diputación sigue "tendiendo la mano" al colectivo de bomberos para "negociar y poder llegar a acuerdos" siempre y cuando sea dentro del marco legal.

"Nosotros no nos hemos levantado nunca de la mesa de negociación. Hemos presentado hasta cuatro propuestas diferentes, hemos intentado ir avanzando. El primer acuerdo había mucha ambigüedad y no era viable", ha subrayado.

"RESPONSABLES Y SERIOS"

Asimismo, ha destacado que, ante esta situación "hay que ser responsables y serios" y que, por ello, no van a "cerrar por vacaciones" y continuarán todo el verano a disposición del servicio de bomberos para negociar: "Si ellos quieren cerrar por vacaciones y continuar en septiembre será por su parte. Por la nuestra no vamos a cerrar", ha aseverado.

En este punto, la diputada de Hacienda ha aprovechado para hacer un llamamiento a la "responsabilidad de todos", en relación a las últimas protestas del personal de bomberos, y ha señalado que considera "loable, lícito" y que "están en su derecho de reivindicar lo que necesiten", pero dentro de la ley.

"No podemos permitir que hagan daño al patrimonio de todos los valencianos. No podemos permitir y no deberíamos permitir que no cumplan la ley cuando tenemos que cumplirla todos los órganos de la provincia de Valencia o de todo el Estado español. Cuando cualquiera de nosotros tiene que hacer una concentración de más de 20 personas la tenemos que comunicar a la Delegación de Gobierno en un tiempo de diez días de operación, salvo que se justifique la urgencia", ha censurado.

Preguntados por si consideran que hay alguna salida "razonable" a esta crisis con los bomberos, Sáez ha asegurado que, por parte de la Diputación sí pero que existen "presiones inasumibles porque no hay ningún técnico que avale" las propuestas de la corporación.

"El margen económico que tenemos es el que es y no nos negamos a que sea para incrementar salarios. Si nosotros queremos que estén bien pagados, que estén a gusto pero es que no podemos subir más de lo que nos permite la ley", ha afirmado.

Y, en este punto, ha agregado: "Yo no sé si el problema es que, a lo mejor, algunos como han cobrado estos meses de extra se pueden permitir ahora no hacer horas y es lo que nos está llevando a cerrar parques. Pues, a lo mejor, esa es la situación en la que estamos y también la parte de hacer más presión. La presión es más fácil porque es verano pero este equipo no cede a presiones, hablemos y pactemos dentro de la legalidad, no es ser duros se trata de explicar la situación en la que estamos".

HORAS EXTRA

Por su parte, Avelino Mascarell, ha insistido en que "no es una cuestión de mala gestión o de falta de diálogo para llegar a acuerdos", sino que "el conflicto viene porque los nuevos efectivos que vamos a incorporar en los próximos meses para cubrir las plazas, que el anterior gobierno no cubrió, reducirán las horas extra a la mínima expresión, y eso es algo que al parecer no convence a quienes llegan a cobrar más de 800 euros por una jornada extraordinaria de 24 horas".

A este respecto, ha aportado concretos sobre los sueldos de estos efectivos durante los tres meses de servicio por la dana donde hicieron múltiples horas extra: "Entre noviembre de 2024 y enero de 2025, un total de 136 bomberos del Consorcio cobraron más de 10.000 euros en horas extra, y algunos llegaron a superar los 40.000 euros con las horas extra en un trimestre".

El presidente delegado del Consorcio ha repasado la tabla salarial de una plantilla que en el momento actual roza los 800 trabajadores, de los que un 30,74% cobra entre 60.000 y 70.000 euros anuales; el 22,06% entre 50.000 y 60.000; y el 18,01% entre 70.000 y 80.000 euros. Además, un 4,61% gana más de 100.000 euros al año; un 4,09% se sitúa entre los 90.000 y los 100.000 euros; el 8,03% recibe entre 80.000 y 90.000; y un 6,82% entre 40.000 y 50.000 euros.

En esta línea, Mascarell ha incidido en que van a continuar con las conversaciones y están dispuestos a trabajar "lo que haga falta para llegar a un consenso y que se termine el conflicto, que es nuestro objetivo".

"No queremos que ellos tengan mala sensación. No queremos que nosotros tengamos mala sensación. Nosotros queremos llegar a un acuerdo. La partida es la que hay. Si hay propuestas, las estudiaremos", ha asegurado.

Por último, Mascarell se ha referido a la protesta que protagonizaron ayer los bomberos en Xeraco --pueblo del que es alcalde-- para calificarlo de "episodio muy triste" por el formato en el que se produjo, que causó fue "molestia" entre los vecinos.