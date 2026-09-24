La Diputació de València acude a Japón para abrir nuevas oportunidades de comercialización turística

Promoción en Japón - DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputació de València, a través de su marca València Turisme, participa por segundo año consecutivo en el certamen Tourism Expo Japan, una de las principales citas turísticas del mercado asiático que se celebra en Tokio del 24 al 27 de septiembre, con el objetivo de potenciar la promoción y comercialización internacional de la oferta turística provincial.

La presencia de la corporación provincial en esta nueva edición, dentro del espacio de Turespaña, "da continuidad a la estrategia de promoción iniciada en el mercado japonés y responde tanto a los buenos resultados obtenidos el año pasado como al creciente interés que despierta actualmente la provincia de Valencia entre operadores y profesionales turísticos japoneses", según el diputado de Turismo y Deportes, Pedro Cuesta.

La participación de la Diputación en Tourism Expo Japan 2026 permitirá acercar a los profesionales del turismo nipón experiencias concretas de la provincia vinculadas al patrimonio histórico y cultural, la gastronomía y el enoturismo, la naturaleza y el turismo activo-deportivo, la oferta de costa e interior, así como propuestas relacionadas con fiestas y acontecimientos locales, pero también las opciones relacionadas con el turismo MICE (reuniones, congresos e incentivos) en localizaciones nuevas y complementarias a la oferta de los destinos urbanos, tal como ha informado la corporación provincial en un comunicado.

El objetivo es que el encuentro profesional pueda traducirse en nuevas relaciones comerciales, un mayor conocimiento del destino 'provincia de Valencia', y oportunidades reales de incorporación de municipios, empresas y experiencias valencianas a los itinerarios turísticos japoneses.

Con esta acción, la Diputació de València continúa su estrategia de internacionalización turística para reforzar la presencia de la provincia de Valencia como destino propio dentro del mercado japonés, favoreciendo al mismo tiempo la redistribución de los flujos turísticos por el territorio y la generación de nuevas oportunidades para municipios y empresas del sector.