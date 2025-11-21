La Diputació de València entrega los Premis Música d'Arrel 2025 de Composició

VALÈNCIA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Conservatorio Profesional de Música de València fue escenario ayer jueves de la gala de entrega de los Premis Música d'Arrel 2025 de Composición de la Diputació de València, unos galardones impulsados para "fomentar, proteger y difundir" la música de 'dolçaina', instrumento autóctono y símbolo de la identidad cultural valenciana.

Este año, con la voluntad de ampliar las categorías, los premios han pasado a denominarse 'Música d'Arrel de Composició', poniendo la 'dolçaina' como instrumento central y acompañándola de otras instrumentaciones.

El acto, amenizado por el grupo La Negronera, contó con la participación del diputado de Cultura, Paco Teruel; el presidente de la Federació Valenciana de Dolçainers i Tabaleters, Joan Josep Trilles; el presidente provincial de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana, Joan Bocanegra; la presidenta de la Federació de Folklore de la Comunitat Valenciana, Miriam Ortiz; y el director del Conservatorio Profesional de Música de València, Andrés Simeó, según ha indicado la corporación provincial en un comunicado.

El diputado provincial Paco Teruel destacó que estos premios "nacen con la voluntad de reconocer e impulsar las composiciones originales e inéditas que, desde la tradición, continúan enriqueciendo nuestro patrimonio sonoro y proyectándolo hacia el futuro". Además, manifestó también que los galardones "reafirman nuestra voluntad con la cultura, con la creación musical y, especialmente, con la puesta en valor de la 'dolçaina' valenciana".

"Cada nueva obra que se presenta a este certamen es una muestra de la creatividad viva de nuestro territorio, de la pasión de sus autores y de la fuerza de un instrumento que forma parte de nuestras fiestas, de nuestras calles y de nuestra manera de entender la cultura popular", destacó Teruel.

Asimismo, el responsable de Cultura agradeció a todos los participantes su "dedicación y talento" y felicitó a los premiados de esta edición por crear unas obras "que no solo destacan por su calidad artística, sino también por su capacidad de conectar nuestro legado musical con nuevas miradas y nuevos lenguajes creativos".

PREMIOS

Durante la ceremonia se interpretaron las piezas premiadas en la edición anterior y el jurado entregó los premios correspondientes a este año. Así, en la categoría de Composición para 'dolçaina' valenciana y conjunto instrumental, se entregó el segundo premio, dotado con 3.500 euros, a Romuald Gassó Biosca por su obra 'Balyh'Arabi'; Juan Expósito Cárceles obtuvo el tercer premio, con una dotación de 2.500 euros, por la pieza 'Somnis'. En la categoría de Composición dolçaina valenciana y piano, el jurado otorgó el premio, dotado con 1.000 euros, a Francesc Xavier Porcar Ayora por su obra 'Anna'.

El jurado declaró desiertos tanto el primer premio de Composición para dolçaina valenciana y conjunto instrumental como el premio de Composición para dolçaina valenciana e instrumento polifónico, "reforzando así el compromiso de mantener un alto nivel de exigencia artística en estos galardones".