La Diputació de València impulsa un catálogo provincial para promocionar a 30 jóvenes talentos del piano - RAQUEL ABULAILA/DIVAL

VALÈNCIA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputació de València, a través de su área de Cultura, ha aprobado la convocatoria para la creación del Catálogo Provincial de Jóvenes Talentos del Piano de Valencia, una iniciativa destinada a impulsar, visibilizar y apoyar el talento musical de las nuevas generaciones y a reforzar la presencia de la música en los municipios de la provincia.

La convocatoria, publicada este pasado miércoles en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), permitirá seleccionar a 30 pianistas de entre 18 y 35 años mediante la valoración de una comisión especializada. El objetivo es establecer un registro institucional que acredite la excelencia técnica y artística de jóvenes intérpretes. El plazo para presentar las solicitudes está abierto y finalizará el próximo 28 de octubre.

El catálogo nace como una herramienta de referencia para la programación cultural de la Diputació. Además, el ciclo de conciertos 'Tecles en Ruta. I Festival Amparo Iturbi', que presentó esta semana la corporación provincial, se nutrirá de los talentos seleccionados en el nuevo catálogo de jóvenes pianistas.

Entre los criterios de selección para el catálogo, se tendrá en cuenta el currículum vitae, el certificado de finalización de estudios con nota media académica, los premios y menciones de honor de enseñanzas profesionales y/o enseñanzas superiores de música, Premio Profesional de Música de la Comunitat Valenciana, premios o menciones en concursos nacionales e internacionales, recitales en calidad de solista de piano, así como una propuesta de programa de un concierto.

El catálogo tendrá una vigencia temporal de cinco años a contar desde el día siguiente al de la publicación de la resolución definitiva de integrantes, periodo durante el que la lista permanecerá estable para las programaciones institucionales, salvo que alguno de los integrantes cause baja o supere el límite de edad máxima establecido en las condiciones.

El diputado de Cultura, Paco Teruel, destaca que esta iniciativa "apuesta por una cantera musical extraordinaria, poniendo en valor el potencial de las nuevas generaciones de pianistas valencianos y contribuyendo a crear las condiciones para que nuestros jóvenes músicos puedan desarrollar sus carreras y continuar enriqueciendo el patrimonio cultural valenciano".