Diputació de València incorpora nuevos vehículos y maquinaria para mejorar la limpieza de playas

Presentación de los nuevos vehículos - RAQUEL ABULAILA

VALÈNCIA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Medio Ambiente, Avelino Mascarell, ha presentado en Puçol la nueva maquinaria y vehículos adquiridos por la Diputació de València para mejorar el servicio provincial de limpieza de playas a los 16 municipios costeros que están adheridos a este servicio.

En concreto, la corporación provincial ha adquirido tres nuevos tractores, por un importe total de 553.575 euros; dos furgonetas, con una inversión conjunta de 53.845 euros; y un vehículo pickup, valorado en 54.437,9 euros. La inversión total destinada a estas incorporaciones asciende a 661.857,90 euros, según ha informado la corporación provincial en un comunicado.

Además, recientemente se han incorporado también siete vehículos UTV eléctricos y dos máquinas rastrilladoras de limpieza de playas, destinadas a reforzar las tareas de mantenimiento y apoyo logístico del servicio.

El diputado de Medio Ambiente, Avelino Mascarell, ha destacado que la Diputació "sigue apostando por un servicio esencial para los municipios de costa, modernizando los recursos disponibles y mejorando la capacidad de respuesta ante situaciones cada vez más complejas, como las que hemos vivido tras los temporales marítimos y la dana".

Mascarell ha subrayado además que la renovación de maquinaria y vehículos "permite ganar eficacia, reducir tiempos de actuación y avanzar hacia un modelo de gestión más sostenible y más adaptado a las necesidades actuales del litoral valenciano".

Por su parte, la alcaldesa de Puçol, Paz Carceller, ha valorado "el importante trabajo que desarrolla la Diputació en los municipios costeros a través del servicio de limpieza de playas", y ha puesto en valor "la rapidez y eficacia de las actuaciones que se realizan para mantener el litoral en buenas condiciones durante todo el año, especialmente en momentos de mayor acumulación de residuos y restos vegetales".

También ha estado presente en la jornada el alcalde de El Puig, Marc Oriola, que indicaba que para un municipio como este, con cuatro kilómetros de playa orientada sobre todo al público familiar, "es fundamental este servicio de la Diputació" y ha valorado que los operarios "ya estén trabajando para que el primer fin de semana de junio, que es cuando desde el ayuntamiento añadimos el servicio de socorristas, la arena esté en las mejores condiciones".

La presentación de los nuevos vehículos se enmarca en la estrategia de refuerzo del servicio impulsada por la Diputació de València, que recientemente aprobó nuevas inversiones en maquinaria e infraestructuras destinadas a mejorar la capacidad operativa del área de playas.

Entre las actuaciones previstas se encuentra la adquisición de nueva maquinaria especializada para el mantenimiento y acondicionamiento del litoral, así como la habilitación de nuevas naves e instalaciones logísticas que permitirán "optimizar" la distribución territorial de los equipos y mejorar la conservación de los vehículos y maquinaria del servicio.

ACUMULACIÓN DE RESTOS POR TEMPORALES

Además, esta mejora del servicio se produce en un año en el que la Diputació ya ha tenido que "intensificar" los trabajos de limpieza en el litoral como consecuencia de los temporales marítimos, que han provocado una "acumulación significativa" de restos vegetales y residuos en las playas.

Esta situación ha obligado a adelantar el inicio de la campaña de limpieza al mes de enero, tradicionalmente prevista para principios de marzo, "con el objetivo de garantizar unas condiciones adecuadas del litoral desde comienzos de año y dar respuesta a las necesidades de los municipios".

El servicio provincial de limpieza de playas presta actualmente cobertura a 16 municipios del litoral valenciano, distribuidos entre las zonas norte, centro y sur de la costa provincial: Puçol, El Puig de Santa María, La Pobla de Farnals, Massalfassar, Foios, Meliana, Sueca, Mareny de Barraquetes, Tavernes de la Valldigna, Xeraco, Gandia-Rafalcaid, Daimús, Guardamar de la Safor, Bellreguard, Miramar y Piles.