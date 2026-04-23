La Diputació de València lleva el teatro infantil de la Beneficència a siete pueblos de la provincia

La Diputació lleva el teatro infantil de la Beneficència a siete pueblos de la provincia - DIPUTACIÓ VALÈNCIA

VALÈNCIA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputació de València continúa con su política de acercar la cultura a los pueblos de la provincia. En esta ocasión, el Servicio de Asistencia y Recursos Culturales (SARC) del área de Cultura de la corporación ha puesto en marcha un nuevo programa, Espai d'Esplai, que nace con el objetivo de deslocalizar la programación del teatro infantil que se viene ofreciendo los domingos en el Centre Cultural La Beneficència de la capital valenciana.

Desde este viernes 24 de abril, hasta el próximo 10 de junio, la Diputación va a llevar a siete municipios de menos de 5.000 habitantes diferentes espectáculos teatrales. Espai d'Esplai arranca este viernes en la Casa de la Cultura de La Pobla Llarga con el espectáculo 'Voilà'. Todos los pases del programa están dirigidos a público escolar de entre 3 y 12 años, ha informado la corporación provincial en un comunicado.

De hecho, una de las características fundamentales de este programa es que se ofrecerá en horario lectivo, es decir, siempre será de lunes a viernes entre las 9.00 y las 17.00, asegurando así que todos los alumnos puedan disfrutar de las representaciones programadas.

"Gracias al trabajo que se hace desde el SARC los habitantes de nuestros pueblos pueden disfrutar de una programación cultural digna, diversa y de calidad. Con Espai d'Esplai pretendemos que los niños de los municipios más pequeños de la provincia disfruten del teatro infantil que ya se ofrece en la capital, y al mismo tiempo cumplimos el objetivo de fomentar la producción escénica de nuestra tierra", ha subrayado el diputado de Cultura, Paco Teruel.

En esta primera edición son siete los municipios de menos de 5.000 habitantes que forman parte del programa. El SARC se ha hecho cargo de la selección y contratación de la actividad o espectáculo programado, mientras que los ayuntamientos se encargan de la logística necesaria para la realización del acto, desde la elección del espacio a los requisitos técnicos, el personal o la publicidad que corresponda.

Los espectáculos programados pertenecen a las modalidades incluidas en el Catálogo de Actividades Culturales del SARC: tradiciones, música y artes escénicas, incluyendo diferentes variedades como la música folk, el circo, los cuentacuentos, la magia, los títeres* El área de Cultura ha elaborado la selección más atractiva posible para los alumnos.

PROGRAMACIÓN

Después de que el programa se inicie este viernes con el espectáculo 'Voilà', de JM Gestión Teatral, en La Pobla Llarga, será el municipio de Barx el que acoja, el día 30 de abril en su Casa de la Cultura, 'Nilu', de la compañía Cia Infinit. El 18 de mayo llega a Corbera 'En els núvols', de Cia La Negra, que se representará en el Cinema Teatre Ricardo Cebolla de la localidad.

El 22 de mayo será el turno de Aielo de Malferit, cuyo Auditorio Municipal acogerá 'La Bambolla de Júlia', un espectáculo de Maquinant Teatre; mientras que el día 29 del mismo mes el proyecto aterriza en el Auditorio Municipal José María Bru de Agullent, donde se representará 'Jagillé, el porquet verd blau', de La Carreta Teatre. Espai d'Esplai 2026 concluye en junio con dos espectáculos.

El primero de ellos, que tiene lugar el 3 de junio en la Casa de la Cultura de Albalat de la Ribera, es 'Plom! La veritable història del soldat de plom', de la compañía Combinats. Por último, el día 10 de junio, la obra 'El niño que quería ser pez', de Francis Zafrilla, podrá disfrutarse en el Centre Cultural Antonio Rodríguez Castellano de Càrcer.