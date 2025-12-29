La Diputació de València restablece la circulación en las carreteras de la provincia tras las lluvias del domingo

Carretera en Cortes de Pallás - DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputació de València ha restablecido la circulación en prácticamente la totalidad de la red provincial de carreteras afectada por las intensas lluvias registradas en las últimas horas en la provincia, especialmente en la comarca de La Ribera. A mediodía de este lunes todas las vías se encuentran abiertas al tráfico "con normalidad" o "con precaución", a excepción de la CV-543, que permanece cortada por acumulación de agua sobre la calzada.

La diputada de Carreteras y vicepresidenta segunda de la institución provincial, Reme Mazzolari, ha indicado que desde el inicio del episodio de precipitaciones "se activaron los protocolos de vigilancia, señalización y actuación para garantizar la seguridad vial y recuperar la normalidad en el menor plazo posible" y ha subrayado que "la rápida intervención de los equipos de conservación ha permitido reabrir en pocas horas carreteras que presentaban incidencias por desprendimientos, arrastres o balsas de agua".

En todos los casos, la actuación sigue un mismo protocolo: "señalización inmediata de los tramos afectados para evitar accidentes y daños a las personas, limpieza de arrastres y sedimentos, y recuperación progresiva de la circulación cuando las condiciones de seguridad lo permiten", ha detallado.

En relación con la única carretera pendiente de reapertura, la CV-543, Mazzolari ha señalado que "es necesario esperar a que finalice el drenaje natural del agua antes de intervenir y asegurar una reapertura en condiciones de total seguridad". "Si la evolución continúa siendo favorable, se espera poder actuar en las próximas horas para proceder a su acondicionamiento", ha manifestado.

La diputada ha explicado que esta situación responde a "una problemática habitual en la zona de la Ribera, donde la limitada capacidad de drenaje del terreno y de algunos cauces provoca la inundación temporal de determinados tramos de carretera durante episodios de lluvias intensas".

En estos casos, los técnicos deben esperar a que descienda el nivel del agua antes de poder actuar "con seguridad" y proceder a la limpieza de los arrastres y sedimentos acumulados sobre la calzada. Entre las actuaciones más relevantes desarrolladas durante el episodio destaca la retirada de un desprendimiento en la CV-428, en el acceso a Cortes de Pallás desde la CV-425.

Se trata de una zona de orografía "abrupta, con taludes de tierra y roca de gran altura y pendiente, donde este tipo de incidencias son frecuentes tras episodios de lluvias intensas". Para resolver la situación, ha sido necesaria la intervención de maquinaria pesada de movimiento de tierras, como excavadoras y camiones, así como la participación de operarios encargados de la señalización de los trabajos y de la limpieza final de los restos de menor tamaño.

La Diputación de València mantiene activo el seguimiento del estado de la red provincial de carreteras a través de los servicios técnicos de conservación, que continúan evaluando la evolución de las incidencias y actuando de forma coordinada en aquellos tramos donde persisten afecciones derivadas del episodio de lluvias, con el objetivo de garantizar en todo momento las condiciones de seguridad para la circulación.