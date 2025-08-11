La Diputació de València restaurará la memoria de todos sus trabajadores represaliados tras la Guerra Civil

El Gobierno anulará la condena del que fuera vicepresidente de la corporación provincial Isidro Escandell

VALÈNCIA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputació de València, a través del área de Memoria Democrática que dirige la vicepresidenta primera, Natàlia Enguix, va a poner en marcha una investigación sobre todos los trabajadores de la propia institución que en su día fueron "depurados" por mostrar su apoyo al gobierno de la II República, con el objetivo de "restaurar su memoria y recuerdo y poner en valor su trabajo".

Se trata de empleados tanto de la Diputació como del Hospital General, Centros de Beneficencia y Misericordia, Plaza de Toros o Teatro Principal, entre otros. Esta investigación se iniciará después de que el Gobierno de España, a instancias de la institución, haya firmado la declaración de reconocimiento y "reparación personal" del que fuera diputado y vicepresidente de la corporación provincial, Isidro Escandell, según ha informado la corporación provincial en un comunicado.

En la declaración, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, declara "ilegal e ilegítimo" el tribunal que juzgó a Escandell, salido del golpe de estado de 1936. También se declaran "ilegítimas y nulas" las condenas, sanciones o resoluciones dictadas contra el periodista y político.

El área de Memoria Democrática de la Diputació formalizó la petición de reconocimiento de Isidro Escandell ante la ausencia de familiares directos, puesto que no tuvo descendencia y se desconocía la existencia de otros parientes. No obstante, recientemente han sido localizados un sobrino-nieto y sobrinos-biznietos, lo que abre la puerta a la posible identificación genética al tener familiares con los que contrastar su ADN.

El cuerpo de Isidro Escandell fue exhumado por la Diputació en la fosa común 114 del cementerio de Paterna, la conocida como 'Saca de la Cultura', en la que también fueron enterradas otras personalidades como como el editor de la revista 'La Traca', Miguel Carceller; su dibujante Carlos Gómez Carrera 'Bluff' o el secretario de sala de la Audiencia Provincial, Luis Cisneros.

En la actualidad la Diputació ha subrayado que trabaja en actos públicos que "amplifiquen esta reparación". En estos momentos, el área de Memoria Democrática se encuentra "a la espera" de ser convocada por la Delegación de Gobierno para la entrega del diploma que recoge el reconocimiento de Isidro Escandell.