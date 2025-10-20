La Diputació de València será sede de la asamblea de FestClásica en 2026 - DIPUTACIÓN DE VALENCIA

VALÈNCIA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputació de València acogerá en abril de 2026 la asamblea de la Asociación Española de Festivales de Música Clásica (FestClásica), que integra a los principales certámenes españoles de música clásica, antigua y contemporánea

Así lo anuncia el diputado de Cultura, Paco Teruel, tras participar en el encuentro anual celebrado en los municipios gallegos de Ribadeo y Foz, informa la corporación provincial.

La Diputació forma parte de esta destacada organización de festivales desde el año pasado. El responsable provincial de Cultura destaca que esta adhesión "refuerza la proyección internacional del Festival de Piano Iturbi, que se consolida como una de las citas musicales de mayor prestigio en el ámbito estatal, alineado con los estándares de excelencia artística".

Además, Teruel reivindica la provincia como "cuna de grandes profesionales del ámbito musical" y "un escaparate privilegiado del enorme potencial cultural que ofrece nuestro territorio".

FestClásica impulsa la cooperación entre los principales festivales del país, fomentando la coproducción de espectáculos, el intercambio de experiencias y la creación de sinergias entre sus miembros, y permite una mejor coordinación en el uso de recursos.