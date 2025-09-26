La Diputació ha vendido ya 38.000 bonos dana y cuenta con más de mil comercios adheridos a la campaña

VALENCIA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputació de València ha vendido ya 38.000 de los 95.000 bonos comercio dana emitidos junto a Cámara Valencia y Caixa Popular para contribuir a la recuperación del comercio local en 26 municipios gravemente afectados por la dana.

La vicepresidenta primera y responsable de Promoción Económica, Natàlia Enguix, ha destacado que la iniciativa cuenta con una inversión de cinco millones de euros por parte de la Diputació, y se espera "un impacto de 10 millones en los comercios adheridos a la campaña, gracias a la participación ciudadana que está demostrando su implicación en la iniciativa".

La responsable de Cooperación ha explicado que una de las claves de la campaña es "la eliminación de la burocracia para los ayuntamientos, los comerciantes y los usuarios, con la gestión directa de la Diputación y la colaboración de Cámara Valencia y Caixa Popular, que se encargan de la coordinación, el funcionamiento de la plataforma y los costes de emisión de los bonos", según ha informado la corporación en un comunicado.

Natàlia Enguix ha señalado que la elección de los pueblos "se ha hecho en base a un estudio de Cámara Valencia sobre la afectación del tejido comercial en los municipios dana, y en función de cómo evolucione el programa no descartamos ampliarlo a otras localidades".

La persona interesada puede adquirir su bono a través del portal https://bonocomerciodana.com/, con un coste de 50 euros que se traducen en 100. Hasta el 10 de octubre, tienen preferencia los vecinos y vecinas empadronados en estos municipios, y a partir de esa fecha la venta se abrirá al resto de usuarios de otras localidades, si bien los habitantes de estos pueblos tendrán la opción de adquirir un segundo bono comercio con otros 100 euros de crédito.

El próximo lunes, 29 de septiembre, se inicia la entrega de los bonos adquiridos en oficinas de Caixa Popular y los espacios habilitados por los ayuntamientos y las asociaciones de comerciantes en cada municipio. Unió Gremial y Confecomerç colaboran en la campaña.

MÁS DE UN MILLAR DE COMERCIOS

En la actualidad son más de un millar los comercios adheridos a la campaña. Establecimientos de todos los ámbitos y sectores, como boutiques, mercerías, joyerías, perfumerías, ópticas, ortopedias, calzado y alimentación, en el ámbito personal; electrodomésticos, telefonía, ferretería, decoración, muebles e iluminación, en el ámbito del hogar; y peluquerías, mercadillos, tintorerías, talleres o fotografía en el ámbito de los servicios.

La vicepresidenta Enguix ha avanzado que el plazo de adhesión de los comercios, fijado en principio hasta el 30 de septiembre, se amplía hasta el 20 de octubre para "dar la oportunidad a todos los comerciantes afectados de sumarse a una iniciativa que puede ayudarles a recuperar poco a poco el pulso de su actividad económica".

En opinión del máximo responsable provincial, Vicent Mompó, "este tipo de iniciativas demuestran que la Diputación está muy cerca de los ayuntamientos y de las personas que habitan nuestros pueblos y ciudades para dar respuesta a sus necesidades".

En el caso concreto de los bonos comercio, "hemos dado un paso más para facilitar el procedimiento tanto a los comerciantes como a los consumidores, eliminando esa burocracia que se ha convertido en una segunda catástrofe para los negocios".

Los municipios contemplados en el convenio entre la Diputación y Cámara Valencia son Catarroja, Aldaia, Alfafar, Paiporta, Alaquàs, Xirivella, Benetússer, Sedaví, Massanassa, Albal, Picanya, Llocnou de la Corona y Beniparrell en l'Horta Sud; Algemesí, L'Alcúdia, Catadau, Montroi, Llombai y Guaddassuar en la Ribera Alta; Chiva y Cheste en la Hoya de Buñol; Sot de Chera y Pedralba en la Serranía; Utiel en la Plana Utiel-Requena; Loriguilla en el Camp de Túria; y Riola en la Ribera Baixa.