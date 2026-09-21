La Diputación de Alicante acoge el jueves una campaña gratuita para que la ciudadanía conozca la salud de su retina

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ALICANTE, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Alicante ha informado de que los jardines del Palacio Provincial acogerán este jueves una campaña para la prevención de patologías de retina. La acción, gratuita y abierta a la ciudadanía en general, se desarrollará de 10.00 a 18.00 horas de la mano de los profesionales de Vissum Grupo Miranza.

El chequeo consistirá en una exploración del fondo del ojo mediante equipos portátiles de última generación. A partir de los resultados obtenidos, los especialistas valorarán la necesidad de realizar un estudio más exhaustivo de la retina.

En aquellos casos en los que se detecte alguna anomalía, sospecha o signo de alarma, se orientará al paciente y se facilitará su derivación para favorecer un diagnóstico y un tratamiento lo más tempranos posible, ha detallado la Diputación en un comunicado.

"Desafortunadamente, son muchas las patologías que pueden mermar la salud de nuestra retina, algunas de ellas de carácter grave y que pueden desembocar en daños irreparables si no se tratan a tiempo. Frente a esto, la prevención y un diagnóstico precoz son nuestras mejores herramientas", ha señalado el presidente de la institución, Toni Pérez.

Y ha añadido: "Por ello, desde la Diputación de Alicante nos sumamos a esta iniciativa, abriendo las puertas del Palacio Provincial y poniendo al alcance de la ciudadanía la tecnología y la experiencia de grandes especialistas para cuidar algo tan valioso como la salud de nuestros ojos".

Por su parte, expertos de Vissum Grupo Miranza han destacado que "detectar a tiempo una posible alteración en la retina permite actuar antes y mejorar las perspectivas de los pacientes ante un eventual tratamiento".

En este sentido, la campaña pone el foco "especialmente" en la identificación y seguimiento de aquellas personas que presentan factores de riesgo, como la edad avanzada, la alta miopía, la diabetes, el tabaquismo o la hipertensión, entre otros.

La campaña para la prevención de patologías de retina se realiza este jueves en los jardines del Palacio Provincial con motivo de la celebración, el domingo 27 de septiembre, del Día Mundial de la Retina.