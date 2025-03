La Diputación de Alicante aprueba crear una comisión de investigación sobre "irregularidades" en una oposición

ALICANTE 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación de Alicante ha aprobado con la unanimidad de todos los grupos una moción conjunta de PSPV y Compromís en la que se solicita crear una comisión de investigación sobre presuntas "irregularidades" en un examen de oposición para cubrir 58 plazas de auxiliar administrativo de la institución provincial.

La propuesta ha salido adelante en la sesión ordinaria de marzo, celebrada este miércoles en el Palacio Provincial, aunque antes de someterla a votación se ha producido un debate en el que el propio presidente Toni Pérez ha criticado que los proponentes "ya tienen el veredicto".

Durante la defensa de la moción, el diputado socialista José Ramiro Pastor ha incidido en que esta comisión informativa no permanente se debe a que "presuntamente podría interpretarse que estaba amañada la prueba" celebrada el 8 de febrero y que se repitió el 1 de marzo, ya que "había pautas marcadas en el cuestionario repartido a los opositores donde se podía identificar la respuesta correcta"

En esta línea, Pastor ha sostenido que el objetivo es "identificar a los responsables del error, si es intencionado o no y si hay que abrir un expediente disciplinario y actuar con contundencia".

Precisamente, antes del pleno, a primera hora de este miércoles, el portavoz del PSPV en la Diputación, Vicente Arques, ha manifestado en una rueda de prensa que en la prueba de febrero hubo "toda una serie de señales intencionadas que permitirían a algún opositor conocedor de dichas pautas conseguir el aprobado", con "anomalías" en 42 preguntas de un total de 80.

Asimismo, la portavoz de Vox, Gema Alemán, que ha señalado que su grupo está a favor "de todo lo que aporte transparencia y garantice la legalidad de cualquier procedimiento administrativo en la Diputación".

"NADA TENEMOS QUE OCULTAR"

De otro lado, por parte del equipo de gobierno, la diputada de Recursos Humanos, María Lourdes Llopis, ha recordado que se repitió la prueba ante un "error humano en el formato de configuración del cuestionario", tal y como pidió la comisión técnica, para "garantizar los principios de igualdad, mérito y capacidad de acceso al empleo público". Además, ha pedido "disculpas" por lo ocurrido a quienes realizaron el ejercicio.

"Piden ahora una comisión a la que no nos vamos a oponer, porque nada tenemos que ocultar, y todo queda reflejado en las actas a las que ustedes han tenido acceso. Lo que quieren es hacer daño e ir en contra de unos funcionarios concretos, como la hija del conseller de Educación, que lleva 15 años en la casa y ha participado en infinidad de procesos selectivos", ha manifestado la diputada 'popular'.

"EL EXAMEN ESTABA AMAÑADO"

En respuesta, el portavoz de Compromís, Ximo Perles, ha calificado de "insulto a la inteligencia de los diputados de la cámara y de la ciudadanía" la intervención de Llopis (PP), al tiempo que ha insistido en que "el examen estaba amañado y se tiene que averiguar quién lo ha hecho".

"Cuando decimos que una persona en particular firma informes y hace cosas que son alarmantes, usted dice que es una persecución política contra alguien determinado y luego que generalizamos para embarrar al conjunto de los funcionarios. No es una persecución política, sino ver por qué motivo se hace mal, porque no es un error, es totalmente intencionado", ha incidido Perles.

Y ha añadido: "La hija de Rovira --actual conseller de Educación-- entró a la Diputación hace 15 años, precisamente cuando su padre era gerente de personal como personal eventual, y en la anterior legislatura se le hizo una libre designación para ascenderla, pero ahora se está preparando que ascienda a ser la directora del centro y eso todo el mundo lo sabe, no es ningún secreto, igual que la hermana de Mazón --ahora 'president' de la Generalitat y antes presidente de la institución provincial-- trabaja en Proaguas".

En este punto, el presidente de la Diputación ha calificado de "muy irrespetuosa" esa intervención de Perles: "El PP ha anunciado el voto a favor, pero creo que no hace falta una comisión de investigación si usted lo tiene todo claro. Es justicia patética que solo sufren los que no piensan como usted. Repase su intervención, porque estoy por decirle que retire todo lo que ha dicho. Usted ya tiene el veredicto".

INFRAFINANCIACIÓN Y 8M

Además, se han rechazado otras tres mociones. PP y Vox han votado en contra de la propuesta de Compromís "en apoyo a una condonación justa, equitativa, suficiente y vinculada a la infrafinanciación valenciana", mientras que el PSPV se ha abstenido.

Los grupos que han dicho "no" a la moción --PP y Vox-- se oponen a la condonación de la deuda por parte del Gobierno. Al respecto, la vicepresidenta segunda, Marina Sáez, ha lanzado una moción 'in voce' --que el portavoz de Compromís ha rechazado-- para retirar del documento este punto y sustituir el término "País Valencià" al "no ajustarse a la nomenclatura del Estatuto de Autonomía y de la Constitución".

Por su parte, el presidente de la Diputación, en respuesta a una pregunta de Perles sobre "incertidumbre" de los municipios en relación al Plan +Cerca 2025, ha apostillado que "se acumulan malas noticias por lo mal financiadas que están la autonomía, más allá de los números, y los ayuntamientos" y que "no hay levantamiento de ninguna regla fiscal ni Presupuestos Generales del Estado (PGE)".

Asimismo, el diputado socialista Ismael Vidal ha cuestionado al equipo de gobierno sobre "problemas de plazo y justificación que pudieran tener los municipios pendientes de ejecutar el Plan Planifica 2020-2023".

Así, el diputado de Infraestructuras, Antonio Bernabéu, ha aseverado que la institución es "consciente" de inconvenientes que tienen algunos consistorios para ejecutar obras de este tipo y que "por eso el 26 de diciembre de 2024 se adoptó un acuerdo para la modificación de este Plan Planifica, llevando las anualidades a 2026".

En otra moción rechazada, planteada por el PSPV, se ha instado a la Diputación a desarrollar un marco jurídico sobre la actividad del 'caravaning' para que los municipios puedan hacer ordenanzas "homogéneas".

Los socialistas y Compromís han votado a favor, mientras que Vox se ha abstenido y el PP ha declinado la propuesta porque, según ha argumentado Serrano, "no es la Diputación la que tiene que regular" este aspecto y ha recordado que ya hay normativa de la Conselleria al respecto que data de 2015.

Tampoco ha salido adelante una moción de Vox en la que se pedía "mejorar" el transporte en la Vega Baja. PP y PSPV se han opuesto, mientras que Perles (Compromís) se ha abstenido al no compartir que el texto pida "la reducción de las zonas de bajas emisiones (ZBE)". Además, el diputado socialista Manuel Iván Ros ha incidido en el "negacionismo contra el medio ambiente" de la formación representada por Alemán.

De otro lado, el pleno ha aprobado --con el único voto en contra de la portavoz de Vox-- una moción conjunta de PP, PSPV y Compromís con motivo del Día de la Mujer, que se conmemoró el pasado 8 de marzo.

La diputada de Bienestar Social, Loreto Serrano, ha señalado que "lo ideal hubiera sido presentar una declaración institucional". En el lado contrario, Alemán (Vox) ha insistido en que su partido "rechaza el feminismo radical al aprobar leyes nefastas en su conjunto y para las mujeres en particular".

En otro orden de cosas, la corporación provincial también ha aprobado por unanimidad que una sala del Museo de Bellas Artes Gravina (Mubag) lleve el nombre de Miguel Valor, quien concibió e impulsó la creación de este espacio cultural en 2001 cuando era diputado de Cultura.