La Diputación de Alicante aprueba por unanimidad el bono consumo tras un pleno con polémica entre oposición y gobierno

Pleno extraordinario de la Diputación celebrado este miércoles en el Palacio Provincial - EUROPA PRESS

ALICANTE, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Alicante ha aprobado por unanimidad en un pleno extraordinario celebrado este miércoles la resolución de la convocatoria de ayudas a ayuntamientos y entidades locales menores de la provincia para el bono consumo. El programa se ha recuperado este 2026, tras no hacerse el año pasado, con cerca de 25 millones de euros que se repartirán entre 125 municipios.

En la sesión plenaria ha habido polémica entre oposición y equipo de gobierno durante el debate de este asunto. Así, el PSPV cree que la convocatoria se ha hecho "sin ninguna lección aprendida", mientras el ejecutivo provincial, del PP, que tiene mayoría absoluta en la corporación, ha acusado al grupo socialista de "caza de brujas".

La vuelta de esta iniciativa llega en un contexto marcado por la investigación judicial sobre posibles irregularidades en la gestión de los bonos de la institución provincial para municipios durante 2022 y 2023 a través de la Federación de Comercio y Pymes de la Provincia de Alicante (Facpyme) y una sociedad mercantil supuestamente instrumental.

La Policía cifró de manera inicial ese supuesto fraude por cantidades sin justificar en algo más de 100.000 euros. En el marco de estas pesquisas, figura como único investigado el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de Facpyme, Carlos Baño.

"EXCLUSIVAMENTE A FINANCIAR EL IMPORTE DEL BONO"

El gobierno de la Diputación ha insistido en que "las ayudas se destinarán exclusivamente a financiar el importe del bono consumo y en ningún caso a sufragar los gastos que pueda generar la gestión por la que opte libremente cada ayuntamiento".

El programa repartirá cerca de 25 millones de euros entre los 125 municipios que se han acogido al plan. Solo 19 localidades, en su gran mayoría pequeñas poblaciones en número de habitantes, no han presentado solicitud. Sobre ello, la institución provincial ha dicho que desconoce el motivo por el que no se han adherido.

Según un comunicado de la Diputación, "los ayuntamientos que han solicitado participar en esta convocatoria, y no habiendo renunciado ninguno de ellos al anticipo, podrán activar ya las campañas de bono consumo en sus respectivos municipios", con el 31 de diciembre de este año como fecha límite para su ejecución. El uso de los fondos se tendrá que justificar.

EL PSPV EXIGE "TRANSPARENCIA" Y "CONTROL"

Durante el pleno, desde la oposición, el diputado del PSPV Raúl Ruiz ha exigido "transparencia total, control sobre los fondos públicos y garantías para los ayuntamientos" y ha indicado que esta convocatoria se hizo "sin ninguna lección aprendida".

Ruiz ha reclamado que "la Diputación extreme las medidas de transparencia y fiscalización, especialmente en relación con la gestión y posible subcontratación de la actividad subvencionada", con el fin de garantizar el cumplimiento de la Ley General de Subvenciones y la "correcta" utilización de los 25 millones de euros, según detalla el grupo socialista en un comunicado.

Asimismo, ha subrayado "la necesidad de corregir las contradicciones existentes en las fechas de ejecución y justificación de la convocatoria". "Cuando hablamos de 25 millones de euros y de 125 ayuntamientos beneficiarios, las reglas tienen que estar perfectamente claras desde el primer momento", ha apostillado.

En declaraciones a los medios de comunicación tras el pleno, Ruiz ha añadido que "los tiempos" que el equipo de gobierno ha previsto "son insuficientes" y considera que "van a ahogar a los funcionarios de los municipios".

Los socialistas también han puesto el foco en los 16 municipios que, según este grupo, se han quedado fuera de esta convocatoria, como Almudaina, Famorca, Gorga, Orxeta y Tollos. Para Ruiz, esta situación demuestra que la institución provincial tiene que prestar "una atención especial a los municipios más pequeños y con menos recursos administrativos".

Al respecto, el diputado de Desarrollo Económico y Proyectos Europeos, Carlos Pastor (PP), ha afirmado que Tollos, Famorca, Fageca, Penàguila, Almudaina, Benifallim, Quatretondeta, Balones, La Vall d'Alcalà, Benifato, Benasau y Alcoleja, de menos de 200 habitantes, van a gestionar los bonos.

EL PP ACUSA AL PSPV DE "CAZA DE BRUJAS"

Precisamente, desde el equipo de gobierno que preside Toni Pérez, Pastor (PP) ha defendido que el bono consumo busca dinamizar el comercio local y ayudar a la población de los municipios de la provincia de Alicante.

Además, ha acusado al PSPV de sembrar "dudas" sobre "cómo cada ayuntamiento, dentro de su autonomía total y absoluta, va a gestionar con sus fondos propios, no con fondos de la Diputación, los bonos consumo" y considera que los socialistas han decidido iniciar una "caza de brujas". "Yo no sé si confunden los términos adrede o por ignorancia", ha agregado.

En este punto, ha asegurado que "la subcontratación no es la única forma de gestionar los bonos consumo" y ha remarcado que ante esta iniciativa hay que alegrarse y felicitarse por conseguir que la Diputación destine "una cantidad muy importante de millones de euros para ayudar al comercio local y a los ciudadanos".

COMPROMÍS CRITICA VÍDEOS DE ALCALDES DEL PP

Desde la oposición de Compromís, su portavoz en la Diputación, Ximo Perles, ha votado también a favor del punto, aunque ha cuestionado si la institución provincial considera que los alcaldes que no son del PP son "menos alcaldes que los que sí lo son", ya que, según ha recalcado, "desde junio" se han realizado vídeos institucionales "solo" con primeros ediles 'populares'.

De otro lado, la portavoz de Vox, Gema Alemán, ha dicho durante el pleno que en comisión ya reflejaron "dudas" respecto a plazos de ejecución y de justificación, pero que quedaron solventadas por parte del responsable, y ha dado igualmente su apoyo a los bonos.