Pleno de la Diputación de Alicante - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación de Alicante ha aprobado este jueves en una sesión extraordinaria y por unanimidad la modificación de crédito del presupuesto de Suma, por importe de 10,5 millones de euros, para optar a la compra del edificio del Banco Sabadell en la calle San Fernando, ha informado la institución provincial en un comunicado.

El objetivo de esta operación, que cuenta también con el visto bueno del consejo rector del organismo tributario y que ha sido informada favorablemente por la comisión de Hacienda, es adquirir este inmueble para trasladar allí, tras una reforma integral, la sede central de Suma que actualmente se encuentra en la Rambla, según ha explicado la vicepresidenta segunda y diputada de Hacienda, Marina Sáez (PP).

Los 10,5 millones de euros de la modificación presupuestaria se sufragarán con remanentes y se destinarán a financiar la compra del edificio, "cuyo precio aún se está negociando", y los gastos derivados de la operación, han indicado desde la Diputación.

Y han señalado que el proyecto, si finalmente se concreta, prevé la remodelación del inmueble, cuyas obras se prolongarían entre dos y tres años, "respetando las partes protegidas, que son la fachada, la escalera y el exterior".

Concluidas estas, la sede central de Suma se trasladaría al nuevo edificio y se estudiaría por parte del organismo y la Diputación el destino de las antiguas dependencias, "sin descartar su venta para financiar la compra y reforma".

En el turno de intervenciones, Vox ha propuesto que se valore la posibilidad de que parte del inmueble, que hasta la pasada primavera fue una de las sedes de la Universidad de Alicante (UA), mantenga su uso como sala de estudios de uso público.

Por parte del grupo socialista se ha puesto en cuestión que la adquisición del edificio de la calle San Fernando para albergar la sede de Suma pueda condicionar el proyecto del Palacio de Congresos de Alicante.

Desde el equipo de gobierno, Sáez (PP) ha respondido que ni en el consejo rector ni en la comisión de Hacienda celebradas la pasada semana para abordar este asunto la oposición planteó objeciones y ha aseverado que "se ofrecieron todos los detalles de la operación".