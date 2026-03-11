La Diputación de Alicante destaca los ocho millones invertidos esta legislatura en "impulsar el desarrollo" de Aspe

Visita de Toni Pérez (i) a Aspe (Alicante) - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Alicante subraya que ha invertido más de ocho millones de euros en lo que va de legislatura en Aspe para "impulsar el desarrollo sociocultural, deportivo y económico" de este municipio.

El presidente de la institución provincial, Toni Pérez, se ha desplazado este miércoles a la localidad. Acompañado por el alcalde, Antonio Puerto, el dirigente alicantino ha visitado en primer lugar el Ayuntamiento.

Allí, tras firmar en el libro de honor, ha repasado algunas de las actuaciones que la Diputación tiene proyectadas actualmente en la localidad, como una nueva fase de las obras de mejora de la Ronda Sur de Aspe. Este proyecto, incluido en Planifica 2024-2027, cuenta con un presupuesto de 1.381.388 euros, que la administración provincial financia en un 64 por ciento, con 884.528 euros.

Los trabajos, pendientes de adjudicación por parte del consistorio, contemplan la urbanización y repavimentación de la fase tercera, cuyo fin principal es conectar la avenida Santa Pola con la calle Senda del Rey.

Esta actuación se une a la obra impulsada con el anterior Planifica, que incluyó una rotonda de intersección con la avenida Orihuela, con un presupuesto de 684.400 euros, señala la Diputación en un comunicado.

"La Diputación de Alicante siempre tiende la mano para que sean las corporaciones municipales las que decidan las actuaciones que quieren priorizar con los fondos que les aporta la institución provincial y, en este caso, el proyecto de la Ronda Sur permitirá a Aspe dar un salto y mejorar todavía más la movilidad de los vecinos y la conectividad con el resto de la provincia", ha apuntado Pérez.

ERMITA Y CAMPO DE FÚTBOL

El presidente y el alcalde también han visitado la ermita de La Concepción, cuyas obras de rehabilitación contaron en su día con un presupuesto de 535.962 euros, financiado prácticamente en su totalidad por la institución provincial.

Pérez ha resaltado, tras visitar este espacio, que "la ermita es un patrimonio no solo de Aspe sino de toda la provincia que había que proteger, recuperar y poner en valor". "Gracias a la alianza de la Diputación y el Ayuntamiento se ha podido rehabilitar para que la puedan disfrutar todos los vecinos como un espacio polivalente", ha abundado.

Finalmente, la comitiva ha podido comprobar los trabajos realizados en el campo de fútbol de La Nía, donde se instalaron césped artificial e iluminación y se construyeron las gradas laterales, con una inversión de 150.000 euros.

"La Diputación es una palanca para que los municipios puedan tener las mejoras instalaciones deportivas posibles y ponerlas a disposición de sus vecinos y vecinas", ha apuntado Pérez, quien, tras la visita a estas obras, ha asistido a los Encuentros Gastronómicos Alfonso Mira.