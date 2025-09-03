La Diputación de Alicante destina 1,3 millones en ayudas a clubes deportivos de la provincia

Archivo - Imagen de archivo del Palacio Provincial, sede de la Diputación de Alicante - DIPUTACIÓN DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Alicante ha resuelto tres convocatorias de ayudas deportivas que "permitirán distribuir cerca de 1,3 millones de euros entre clubes de la provincia". De este modo, la institución ha asegurado que "reafirma su compromiso" con estas entidades con las que colabora anualmente "para que sigan funcionando" a través de distintas líneas y programas de subvenciones.

En un comunicado, el diputado responsable del área, Bernabé Cano, ha señalado que en esta ocasión "serán más de 500 las entidades que se beneficiarán de estas ayudas esenciales para que los clubes continúen con su actividad".

Además, Cano ha resaltado que "a lo largo del año son muchos los costes que tienen que afrontar los clubes y que, en ocasiones, les merman su capacidad para seguir ofreciendo un servicio tan significativo como el que prestan a la sociedad".

De esta manera, la Diputación sufragará con 600.000 euros la organización, por parte de 108 entidades, de eventos deportivos "de especial interés", como la decimotercera edición de la Media Maratón de Alcoi, la prueba de automovilismo Subida Internacional de Onil, el torneo de tenis Alicante Ferrero ATP Challenger, el proyecto Di Pádel en el Cole o el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Feddi.

Por otro lado, la institución destinará este año 400.000 euros para "ayudar a los clubes del territorio a cubrir su participación en ligas nacionales y europeas de categoría sénior o absoluta". Un total de 60 entidades se beneficiarán de esta convocatoria que "contribuye notablemente al desarrollo de su actividad y a proyectar su imagen".

El último de los programas que se ha resuelto es el enfocado a la "promoción y potenciación de actividades deportivas", que distribuirá 271.000 euros entre 354 entidades. Esta línea está destinada también a "sufragar la participación de las mismas en competiciones federadas de carácter oficial".