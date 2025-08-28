La Diputación de Alicante destina casi 900.000 euros a diez municipios de l'Alacantí a través del Plan +Cerca

ALICANTE, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Alicante inyectará 897.500 euros en diez municipios de la comarca de l'Alacantí a través del Plan +Cerca, una aportación que "beneficiará" en el reparto a las localidades de menor población.

Este programa inversor introduce un nuevo criterio de distribución con el que "se refuerzan las ayudas a los municipios de la provincia de menos de mil habitantes, que acaparan la mitad de la cuantía". Además, el plazo para presentar las solicitudes se ha ampliado hasta finales de agosto, debido a la modificación de las bases.

El diputado provincial David Aracil ha destacado que el Plan +Cerca "permitirá a los ayuntamientos de la comarca disponer de fondos para cubrir gastos como el acondicionamiento, mejora o mantenimiento de parques y jardines, espacios deportivos, piscinas municipales o consultorios médicos", según ha informado la Diputación en un comunicado.

Asimismo, Aracil ha asegurado que "la prioridad de la Diputación es atender las necesidades de las localidades que disponen de un presupuesto más ajustado y menor número de habitantes". En este sentido, ha puesto como ejemplo Torremanzanas, un municipio que con 744 habitantes censados percibirá 207.080 euros.

Este paquete de ayudas, según ha trasladado el diputado, "permite a los consistorios decidir el destino de dichos fondos según sus necesidades y prioridades", lo que "demuestra la sensibilidad de la institución provincial a la hora de propiciar que el dinero llegue cuanto antes a las arcas municipales".

Por otra parte, el diputado ha insistido en que "el Gobierno de España ha reactivado las reglas fiscales que impiden a las entidades locales utilizar sus ahorros para destinarlos a las demandas de los vecinos". Por ello, ha reclamado al Ejecutivo central "flexibilidad en la regla de gasto y que apruebe cuanto antes los Presupuestos Generales del Estado (PGE)".