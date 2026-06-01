La Diputación de Alicante destina más de 170.000 euros a la "mejora" del espacio natural El Plano de Sax

La Diputación destina más de 170.000 euros a la "mejora" del espacio natural El Plano de Sax - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Alicante ha invertido "más de 170.000 euros" en "la dinamización y mejora" del área recreativa El Plano del municipio de Sax, según ha destacado este lunes la institución provincial en un comunicado.

El "refuerzo de la accesibilidad para facilitar la visita de las personas con movilidad reducida", la reconstrucción de su charca o la instalación de nuevas señales informativas han sido algunas de las actuaciones que se han llevado a cabo en este enclave, "que destaca por sus particularidades ecológicas".

"Gracias a inversiones como esta conseguimos acercar a los ciudadanos espacios tan privilegiados de nuestra provincia como El Plano de Sax. Se trata de cuidarlos y protegerlos para hacerlos más accesibles, sostenibles y seguros y que así puedan ser disfrutados por todos", ha señalado la diputada de Medio Ambiente, Magdalena Martínez, quien ha visitado la zona junto a la alcaldesa de la localidad, Laura Estevan.

El proyecto ha contemplado, por un lado, la impermeabilización y restauración de la charca existente, "donde también se han plantado diversas especies vegetales acuáticas para fomentar la biodiversidad y favorecer su uso por parte de la fauna local".

Asimismo, se ha construido una pasarela de madera accesible para que los visitantes puedan transitar por el entorno, "favoreciendo su recorrido, observación y disfrute".

Los trabajos también han incluido la instalación de otra pasarela de madera, esta de 210 metros de longitud, para "facilitar el tránsito de los usuarios desde el Aula de la Naturaleza hasta la zona de la charca y el mirador, minimizando el impacto generado por los mismos sobre el terreno natural y favoreciendo el acceso y desplazamiento de las personas con movilidad reducida por el entorno".

"Además de reconstruir la charca y recuperar numerosas especies anfibias, hemos construido cerca de 350 metros de pasarelas para que el espacio sea accesible también para las personas con movilidad reducida", ha explicado la diputada.

"ENCLAVE ÚNICO"

Por su parte, la alcaldesa de Sax ha agradecido el "trabajo e implicación" de la institución, "que ha realizado una mejora considerable de este espacio", ya que para el municipio El Plano es uno de sus "pulmones verdes, un paraje que recibe cada año la visita de escolares, familias o grupos de amigos de toda la provincia que encuentran aquí un enclave único en el que disfrutar y realizar actividades en contacto con la naturaleza".

Según la Diputación, "el proyecto se ha completado con la colocación de 68 nuevas señales direccionales y descriptivas, algunas de ellas en braille y con códigos QR, que permitirán al visitante descargar locuciones en castellano, valenciano e inglés".

De este modo, los ciudadanos podrán acceder a la información "de forma fácil y sencilla para disfrutar de una experiencia turística más completa y enriquecedora", ha concluido la institución provincial.