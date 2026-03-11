La Diputación de Alicante destinará 2,8 millones para "fomentar" el empleo y la economía en los municipios

Palacio Provincial de Alicante - EUROPA PRESS

ALICANTE, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Alicante movilizará 2,8 millones de euros para "reactivar la economía y fomentar el empleo" en los municipios de la provincia a través de la convocatoria de ayudas impulsada por el área de Desarrollo Económico, que crece este año casi un diez por ciento respecto al ejercicio anterior y que se ha aprobado este miércoles en la Comisión de Desarrollo Económico.

"Desde la Diputación de Alicante vamos a poner a disposición de los ayuntamientos distintas líneas de ayudas con las que queremos contribuir al crecimiento y progreso económico y social de nuestros municipios", ha apuntado el diputado responsable del área, Carlos Pastor.

Además, ha destacado: "Este año hemos incrementado aún más la partida económica dado el interés que esta convocatoria tiene entre los ayuntamientos y con el fin de dar cobertura a la mayor cantidad de acciones de promoción económica posible".

Las subvenciones se destinarán, un año más, a "la modernización de mercados, el fomento de la agricultura, el sostenimiento del medio rural, la realización de ferias y la creación y mantenimiento de huertos urbanos", según informa la Diputación en un comunicado.

En esta edición "se volverá a priorizar" a "los municipios en riesgo de despoblación en la distribución de las subvenciones, que llegarán a ser del 100% para las localidades de menos de 5.000 habitantes".

La convocatoria se dirige a ayuntamientos, organismos autónomos dependientes y entidades locales menores. Por un lado, la Diputación ayudará a los ayuntamientos de hasta 65.000 habitantes con 890.000 euros (10.000 euros más que el pasado ejercicio) para la celebración de ferias y otros eventos comerciales.

El alquiler de estands, la publicidad y promoción del certamen, el sonido o la promoción de productos autóctonos locales son algunas de las líneas que contarán con ayuda, que llegará a los 7.000 euros de máximo y hasta los 8.000 euros para municipios en riesgo de despoblación.

MERCADOS

Por otra parte, el plan de subvenciones para la modernización de mercados alcanzará los 240.000 euros frente a los 208.000 euros de 2025. En este caso, el límite es de 60.000 habitantes y la subvención no excederá de los 7.000 euros (8.000 euros para las poblaciones en riesgo de despoblación).

En materia de promoción económica, la línea sube a 517.000 euros (450.000 euros en 2025) y se dirige a ayuntamientos y organismos autónomos. Cubre gastos de organización de concursos y premios para proyectos empresariales, congresos y talleres para el fomento del empleo y el emprendedurismo, la elaboración de directorios de empresas o el "impulso" de la plataforma AlicanteRural.com, entre otras actuaciones. La ayuda es de hasta 5.000 euros por solicitud y de hasta 6.000 para municipios menores.

Por otra parte, la Diputación asegura que invertirá este año 611.500 euros, 42.000 euros más que el año pasado, en las líneas de ayudas, tanto para gasto corriente como para inversión, destinadas al fomento de la agricultura y el sostenimiento del medio rural.

Dirigida a municipios de hasta 10.000 habitantes, se dará cobertura económica en materia de gasto corriente (de hasta 3.000 euros de forma general y 4.000 a los que sufren despoblación) a reparación simple de acequias y márgenes, jornadas y talleres sobre agricultura ecológica, digitalización del sector agrario, comercialización de productos agrícolas, desbroce o limpieza de márgenes de caminos o puesta en marcha de bancos de tierras municipales.

AGRICULTURA

La Diputación recalca que también subvencionará las acciones de inversión que se realicen para el fomento de la agricultura y el medio rural como la realización de obras de abancalamientos, recuperación de acequias, mejora de sistemas de conducción de aguas de regadío, construcción de puntos de recogida de residuos sólidos agrícolas o maquinaria agrícola. En este apartado, la subvención es de 3.500 euros por entidad, de hasta 4.500 para los de menor población.

Finalmente, las ayudas para los huertos urbanos municipales también se incrementan hasta los 200.000 euros para gasto corriente, con 340.000 euros para inversión. Dirigida a todos los municipios, en este apartado se incluyen líneas para la instalación de acometidas de luz y agua, trabajos de preparación y roturación de terrenos en huertos urbanos y escolares municipales o la instalación de setos perimetrales para fomento de la biodiversidad. La cuantía total de la subvención será de 3.000 y 4.000 euros según la población en el capítulo de gasto corriente y de 4.000 y 5.000 euros en el de inversión.